Знижки в ЕКО МАРКЕТІ — що можна купити на Масницю

Знижки в ЕКО МАРКЕТІ. Фото: пресслужба

Масниця — це не просто тиждень перед Великим постом, а й запах гарячих млинців зранку, тепла кухня, де збирається родина, традиція, яку хочеться зберігати навіть у непрості часи. Зазвичай такі свята починаються з правильного і економного кошика покупок, а не зі складних рецептів.

Цьогоріч вигідно підготуватися до Масниці можна разом з ЕКО МАРКЕТ, адже мережа запустила спеціальні пропозиції на базові продукти для домашніх млинців і солодких начинок до свята. З 16 по 22 лютого їх можна купити з "особливо святковими" знижками.

Основа ідеального тіста

Масниця не відбудеться без борошна і цукру, саме тому в ЕКО МАРКЕТ з 16 по 22 лютого можна буде купити ваговий цукор за 25,90 грн, а кукурудзяне борошно за 34,50 грн. Саме з таких простих інгредієнтів і починається ароматна домашня традиція.

Знижки на цукор в ЕКО МАРКЕТ. Фото: пресслужба

Соняшикова олія теж стане в пригоді, особливо для золотистої скоринки. Вона теж продається в мережі зі знижками.

Але масниця — це не тільки класичні млинці зі сметаною — це ще й щедрі солодкі начинки. Наприклад, наразі в ЕКО МАРКЕТ у ці святкові дні для тих, хто любить насичений смак і дитячий захват за столом, продається Nutella за 197,50 грн.

Акційна ціна на Nutella в ЕКО МАРКЕТ. Фото: пресслужба

Або ж більш традиційний варіант — фруктові наповнювачі: подрібнена малина або полуниця "Здорова Родина" зі знижками та імбир із цукром за 94,90 грн для тих, хто любить трохи пікантності.І навіть мед можна придбати зі знижкою 20%. Теплий млинець із медом — проста радість, яка не потребує пояснень.

Свято, яке доступне кожному

Масниця — це про тепло вдома, однак важливо, щоб святковий стіл не ставав фінансовим навантаженням. Бо Масниця — це не про розкіш, а про турботу. І коли всі необхідні продукти можна знайти в одному магазині за вигідними цінами, свято починається ще на касі. Обирайте свій рецепт, запрошуйте близьких і зустрічайте Масницю разом із ЕКО МАРКЕТ.