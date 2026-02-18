Видео
Україна
Видео

Масленица дома — что к празднику можно купить в ЭКО МАРКЕТ по низким ценам

Дата публикации 18 февраля 2026 17:27
Скидки в ЭКО МАРКЕТЕ — что можно купить на Масленицу
Скидки в ЭКО МАРКЕТЕ. Фото: пресс-служба

Масленица — это не просто неделя перед Великим постом, но и запах горячих блинов утром, теплая кухня, где собирается семья, традиция, которую хочется сохранять даже в непростые времена. Обычно такие праздники начинаются с правильной и экономной корзины покупок, а не со сложных рецептов.

В этом году выгодно подготовиться к Масленице можно вместе с ЭКО МАРКЕТ, ведь сеть запустила специальные предложения на базовые продукты для домашних блинов и сладких начинок к празднику. С 16 по 22 февраля их можно купить с "особо праздничными" скидками.

Основа идеального теста

Масленица не обойдется без муки и сахара, именно поэтому в ЭКО МАРКЕТ с 16 по 22 февраля можно будет купить весовой сахар за 25,90 грн, а кукурузную муку за 34,50 грн. Именно с таких простых ингредиентов и начинается ароматная домашняя традиция.

null
Скидки на сахар в ЭКО МАРКЕТ. Фото: пресс-служба

Подсолнечное масло тоже пригодится, особенно для золотистой корочки. Оно тоже продается в сети со скидками.

Но масленица — это не только классические блины со сметаной — это еще и щедрые сладкие начинки. Например, сейчас в ЭКО МАРКЕТ в эти праздничные дни для тех, кто любит насыщенный вкус и детский восторг за столом, продается Nutella за 197,50 грн.

null
Акционная цена на Nutella в ЭКО МАРКЕТ. Фото: пресс-служба

Или же более традиционный вариант — фруктовые наполнители: измельченная малина или клубника "Здоровая Семья" со скидками и имбирь с сахаром за 94,90 грн для тех, кто любит немного пикантности. и даже мед можно приобрести со скидкой 20%. Теплый блинчик с медом — простая радость, которая не требует объяснений.

Праздник, который доступен каждому

Масленица — это о тепле дома, однако важно, чтобы праздничный стол не становился финансовой нагрузкой. Потому что Масленица — это не о роскоши, а о заботе. И когда все необходимые продукты можно найти в одном магазине по выгодным ценам, праздник начинается еще на кассе. Выбирайте свой рецепт, приглашайте близких и встречайте Масленицу вместе с ЭКО МАРКЕТ.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
