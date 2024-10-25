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Медіа "ТиКиїв" оголосило конкурсну програму №2 "Ти та Київ"

25 жовтня 2024 14:02
Марина Кісаделі - Редактор
24 жовтня стартувала друга програма "Ти та Київ" на підтримку українських фотографів
Ілюстративне зображення. Фото: ТиКиїв.
Марина Кісаделі - Редактор

24 жовтня стартувала друга програма "Ти та Київ" на підтримку українських фотографів. Фотоконкурс дає змогу не тільки виграти до 50 тис. грн., але і позмагатися за можливість реалізувати свій фотопроєкт під менторством професійного фотографа Романа Пашковського.

Це чудова можливість показати столицю так, як бачать її митці через об’єктив своєї камери. Подачу заявок на участь у фотоконкурсі відкрито з 24 жовтня до 02 грудня включно. Взяти участь можуть фотографи різного рівня підготовки без обмежень у жанрах і техніках робіт.

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Заявки учасників буде розглядати та оцінювати експертне журі, до складу якого увійшли відомі українські фотографи: Роман Пашковський, Марта Сирко, Ксенія Каргіна, Костянтин та Влада Ліберови.

Щоб взяти участь, необхідно подати заявку: мотиваційний лист, опис концепції проєкту (до 500 слів), до 10 фотографій, зроблених за останній рік, на тему "Ти та Київ" і творче портфоліо.

На трьох переможців чекає фінансова винагорода: 50 тис. грн за перше місце й по 10 тис. грн за друге та третє місця, а також додаткові призи від партнерів конкурсу.

Переможець, який посяде перше місце, крім головного призу у розмірі 50 тис. грн, отримує можливість працювати з ментором проєкту і створити свій фотопроєкт. Для переможців та фіналістів медіа "ТиКиїв" організує фотовиставку робіт, які були подані на конкурс разом зі створеним фотопроєктом переможця. 

 "Я із радістю долучився до цього конкурсу, адже він дає можливість фотографам показати Київ таким, яким вони його бачать — живим, багатогранним, наповненим емоціями. Мене захоплює ідея, що кожен учасник зможе через свої роботи розкрити унікальний характер столиці, розповісти власну візуальну історію. Київ змінюється, особливо зараз, в непрості для нашої країни часи. І саме фотографія може зафіксувати ці зміни, відобразити їх сутність. З нетерпінням чекаю на роботи талановитих митців, і впевнений, що на нас чекає чимало яскравих відкриттів!" ― поділився ментор проєкту Роман Пашковський.

Надаючи підтримку обдарованим українським митцям, медіа "ТиКиїв" робить свій внесок у майбутнє нашої держави. Третя конкурсна програма буде спрямована на створення короткометражного відео.

Слідкуй за анонсами в Telegram-каналі: t.me/tykyiv  

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Ілюстративне зображення. Фото: ТиКиїв.

"ТиКиїв" ― впливове медіа столиці, яке поширює мультимедійний контент про життя міста та киян. "ТиКиїв" завжди в центрі актуальних подій столиці, що продовжує жити та розвиватися у відповідальні для країни часи.  

ТиКиїв ― голос твого міста! 

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