Иллюстративное изображение. Фото: ТиКиїв.

24 октября стартовала вторая программа "Ты и Киев" в поддержку украинских фотографов. Фотоконкурс позволяет не только выиграть до 50 тыс. грн., но и посоревноваться за возможность реализовать свой фотопроект под менторством профессионального фотографа Романа Пашковского.

Это отличная возможность показать столицу так, как видят ее художники через объектив камеры. Подача заявок на участие в фотоконкурсе открыта с 24 октября по 02 декабря включительно. Принять участие могут фотографы разного уровня подготовки без ограничений в жанрах и техниках работ.

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Заявки участников будут рассматривать и оценивать экспертное жюри, в состав которого вошли известные украинские фотографы: Роман Пашковский, Марта Сырко, Ксения Каргина, Константин и Влада Либеровы.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку: мотивационное письмо, описание концепции проекта (до 500 слов), до 10 фотографий, сделанных за последний год, по теме "Ты и Киев" и творческое портфолио.

Трех победителей ждет финансовое вознаграждение: 50 тыс. грн за первое место и по 10 тыс. грн за второе и третье места, а также дополнительные призы от партнеров конкурса.

Победитель, занявший первое место, кроме главного приза в размере 50 тыс. грн, получает возможность работать с ментором проекта и создать свой фотопроект. Для победителей и финалистов медиа "ТиКиїв" организует фотовыставку работ, представленных на конкурс вместе с созданным фотопроектом победителя.

"Я с радостью приобщился к этому конкурсу, ведь он позволяет фотографам показать Киев таким, каким они его видят — живым, многогранным, наполненным эмоциями. Меня увлекает идея, что каждый участник сможет через свои работы раскрыть уникальный характер столицы, рассказать о своей визуальной истории. Киев меняется, особенно сейчас, в непростые для нашей страны времена. И именно фотография может зафиксировать эти изменения, отразить их сущность. С нетерпением жду работы талантливых художников, и уверен, что нас ждет немало ярких открытий!" — поделился ментор проекта Роман Пашковский.

Оказывая поддержку одаренным украинским художникам, медиа "ТиКиїв" вносит свой вклад в будущее нашего государства. Третья конкурсная программа будет направлена на создание короткометражного видео.

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Иллюстративное изображение. Фото: ТиКиїв.

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