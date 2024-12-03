Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow М'яч з автографом від Світоліної — як його отримати українцям arrow

М'яч з автографом від Світоліної — як його отримати українцям

3 грудня 2024 15:04
Анастасія Постоєнко - Редактор
М'яч з автографом Світоліної — як його отримати українцям
Акція "Грай з нами за Україну". Фото: пресслужба Нової Пошти
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українці можуть отримати ексклюзивний лімітований червоний м’яч з автографом відомої української тенісистки Еліни Світоліної. Такий унікальний приз можна отримати за розповідь про власну історію перемоги, а проєкт створений заради об'єднання людей та натхнення помічати свої досягнення у найскладніші часи.

Проєкт "Грай за Україну"

До проєкту долучилося вже понад 25 тисяч українців, які розповіли про власні перемоги у житті. Проєкт ініціювала компанія "Нова пошта", а амбасадоркою стала українська тенінсистка Еліна Світоліна. 

Читайте також:

Історії українців дуже різноманітні. Хтось розповів про відкриття власної справи чи опанування нової професії за кордоном, а інші — про подолання закостенілих страхів, здобуття нових навичок чи допоможу оточуючим у складний момент. 

Одна з жінок розповіла, що працює медсестрою у реанімації та одного разу доглядала за літньою жінкою, яка потрапила до відділення у критичному стані. 

"Щодня перевіряла її показники, доглядала й підтримувала. Одного ранку вона подивилася на мене ясними очима й тихо прошепотіла: "Дякую". Вона почала одужувати, і зрештою її виписали.  Ця маленька перемога нагадала мені, навіщо я тут, і дала сили йти далі, не здаватись", — розповіла медсестра. 

Кожен учасник проєкту, який поділиться історією власної перемоги у житті, зможе отримати лімітований червоний м'ячик з автографом Еліни Світоліної, який символізує необхідність єднання та поклик до дій. 

А власники двох історій, які обере тенісистка, зустрінуться з нею особисто.

null
Історії українців. Фото: Нова Пошта

 Як взяти участь у проєкті

Щоб взяти участь, потрібно поділитися своєю історією перемоги на сайті, поширити її в соцмережах з гештегом #грайзаукраїнузНП. Після цього можна отримати унікальний сувенір у відділені Нової пошти чи поштоматі. 

До слова цей проєкт реалізується не лише в Україні, а й у Польщі та Німеччині, адже там проживає найбільше українців. Зокрема у Німеччині —  понад 1,2 мільйона осіб, Польщі —  понад 800 тисяч осіб.  

Нагадаємо, що також нещодавно головний редактор Новини.LIVE Олена Халік та головний редактор "ТиКиїв" Ольга Безсонова пояснили, як сьогодні відрізняти фейкові новини від справжніх та як убезпечити свій інфопростір простими методами. 

українці Нова пошта Еліна Світоліна акція війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:13 Збирали данину у СІЗО — в Одесі взяли помічника злодія у законі

15:57 Зеленський провів засідання Ставки — які ключові питання

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

15:29 Навчав життю з ножем у руках — на Одещині розслідують вбивство

15:25 Обстеження ВЛК до 5 лютого — як діяти людям з інвалідністю

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

15:08 У Львові жінка звинуватила чоловіка у побитті — що вирішив суд

15:04 М'яч з автографом від Світоліної — як його отримати українцям

14:57 Новорічні свята у школах Одещини будуть — але є умови

14:51 Прикордонники прокоментували закупівлі озброєння через ДПСУ

14:50 Моє завдання — допомагати людям і надихати фінансово, — Усик

16:13 Збирали данину у СІЗО — в Одесі взяли помічника злодія у законі

15:57 Зеленський провів засідання Ставки — які ключові питання

15:29 Навчав життю з ножем у руках — на Одещині розслідують вбивство

15:25 Обстеження ВЛК до 5 лютого — як діяти людям з інвалідністю

15:08 У Львові жінка звинуватила чоловіка у побитті — що вирішив суд

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

15:04 М'яч з автографом від Світоліної — як його отримати українцям

14:57 Новорічні свята у школах Одещини будуть — але є умови

14:51 Прикордонники прокоментували закупівлі озброєння через ДПСУ

14:50 Моє завдання — допомагати людям і надихати фінансово, — Усик

14:48 Самостійна заготівля дров — чи оштрафують за зрубане дерево

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

14:37 Жити після втрати коханого на війні — другий випуск Жінки-фенікс

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК