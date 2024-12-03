М'яч з автографом Світоліної — як його отримати українцям

Акція "Грай з нами за Україну". Фото: пресслужба Нової Пошти

Українці можуть отримати ексклюзивний лімітований червоний м’яч з автографом відомої української тенісистки Еліни Світоліної. Такий унікальний приз можна отримати за розповідь про власну історію перемоги, а проєкт створений заради об'єднання людей та натхнення помічати свої досягнення у найскладніші часи.

Проєкт "Грай за Україну"

До проєкту долучилося вже понад 25 тисяч українців, які розповіли про власні перемоги у житті. Проєкт ініціювала компанія "Нова пошта", а амбасадоркою стала українська тенінсистка Еліна Світоліна.

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Історії українців дуже різноманітні. Хтось розповів про відкриття власної справи чи опанування нової професії за кордоном, а інші — про подолання закостенілих страхів, здобуття нових навичок чи допоможу оточуючим у складний момент.

Одна з жінок розповіла, що працює медсестрою у реанімації та одного разу доглядала за літньою жінкою, яка потрапила до відділення у критичному стані.

"Щодня перевіряла її показники, доглядала й підтримувала. Одного ранку вона подивилася на мене ясними очима й тихо прошепотіла: "Дякую". Вона почала одужувати, і зрештою її виписали. Ця маленька перемога нагадала мені, навіщо я тут, і дала сили йти далі, не здаватись", — розповіла медсестра.

Кожен учасник проєкту, який поділиться історією власної перемоги у житті, зможе отримати лімітований червоний м'ячик з автографом Еліни Світоліної, який символізує необхідність єднання та поклик до дій.

А власники двох історій, які обере тенісистка, зустрінуться з нею особисто.

Історії українців. Фото: Нова Пошта

Як взяти участь у проєкті

Щоб взяти участь, потрібно поділитися своєю історією перемоги на сайті, поширити її в соцмережах з гештегом #грайзаукраїнузНП. Після цього можна отримати унікальний сувенір у відділені Нової пошти чи поштоматі.

До слова цей проєкт реалізується не лише в Україні, а й у Польщі та Німеччині, адже там проживає найбільше українців. Зокрема у Німеччині — понад 1,2 мільйона осіб, Польщі — понад 800 тисяч осіб.

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