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Мяч с автографом от Светолиной — как его получить украинцам

3 декабря 2024 15:04
Анастасия Постоенко - Редактор
Мяч с автографом Светолиной - как его получить украинцам
Акция "Играй с нами за Украину". Фото: пресс-служба Новой Почты
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинцы могут получить эксклюзивный лимитированный красный мяч с автографом известной украинской теннисистки Элины Светолиной. Такой уникальный приз можно получить за рассказ о истории победы, а проект создан ради объединения людей и вдохновения замечать свои достижения в самые сложные времена.

Проект "Играй за Украину"

К проекту присоединилось более 25 тысяч украинцев, которые рассказали о собственных победах в жизни. Проект инициировала компания "Новая почта", а посольством стала украинская теннинсистка Элина Свитолина.

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Истории украинцев очень многообразны. Кто-то рассказал об открытии собственного дела или освоении новой профессии за рубежом, а другие — о преодолении закостеневших страхов, обретении новых навыков или помогу окружающим в сложный момент.

Одна из женщин рассказала, что работает медсестрой в реанимации и однажды ухаживала за пожилой женщиной, которая попала в отделение в критическом состоянии.

"Каждый день проверяла ее показатели, ухаживала и поддерживала. Однажды утром она посмотрела на меня ясными глазами и тихо прошептала: "Спасибо". Она начала выздоравливать, и в конце концов ее выписали. Эта маленькая победа напомнила мне, зачем я здесь, и дала силы идти дальше , не сдаваться", — рассказала медсестра.

Каждый участник проекта, который поделится историей собственной победы в жизни, сможет получить красный лимитированный мячик с автографом Элины Светолиной, который символизирует необходимость единения и зов к действиям.

А владельцы двух историй, которые выберет теннисистка, встретятся с ней лично.

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История украинцев. Фото: Новая Почта

Как принять участие в проекте

Чтобы принять участие, нужно поделиться своей историей победы на сайте, распространить ее в соцсетях с гештегом #грайзаукраїнузНП. После этого можно получить уникальный сувенир в отделении Новой почты или почтамате.

К слову, этот проект реализуется не только в Украине, но и в Польше и Германии, ведь там проживает больше всего украинцев. В частности, в Германии — более 1,2 миллиона человек, Польше — более 800 тысяч человек.

Напомним, что также недавно главный редактор Новини.LIVE Елена Халик и главный редактор "ТиКиев" Ольга Безсонова объяснили, как сегодня отличать фейковые новости от настоящих и как обезопасить свое инфопространство простыми методами.

украинцы Новая почта Элина Свитолина акция война в Украине

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