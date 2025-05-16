Чи можна купувати замариноване м'ясо у магазинах

Прилавок з м'ясом. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Напередодні літнього сезону українці все частіше замислюються над тим, що приготувати на грилі. І якщо з вибором виду м’яса все більш-менш зрозуміло, то з маринадами - вічна дилема: готувати самим чи купувати вже замариноване м’ясо?

Це питання викликає чимало дискусій — мовляв, лише домашній маринад може бути якісним, а шашлик в маринаді, що продається у супермаркеті — це щось сумнівне. У мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ пояснили, чи справді вже замариноване м’ясо може бути якісним, які стандарти до нього застосовуються та чи проходить воно відповідну сертифікацію.

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Чим довше маринується м’ясо — тим краще?

Насправді тривале маринування не завжди йде на користь м’ясу, пояснюють у компанії. Особливо коли у складі є оцет або інші кислі інгредієнти. Занадто довге маринування може зробити м’ясо волокнистим або "гумовим".

"Ви можете маринувати м’ясо до шашлику особисто чи вже купляти замаринований шашлик в супермаркеті — головне, щоб м’ясо було "волокнистим" — це означає, що воно маринувалося саме стільки, скільки треба для якісного смаку", — наголошують в ЕКО МАРКЕТ.

У готових маринадах, в яких маринується м’ясо в магазині, баланс кислотності та спецій розрахований дуже точно, саме тому м’ясо стає м’яким і достатньо насиченим. А завдяки використанню натуральних прянощів і витриманим рецептурам — смак гарантовано стабільний. При цьому в саморобних маринадах можуть виникати нюанси через різну, часом не перевірену рецептуру.

Мариноване — точно свіже?

"Серед споживачів існує думка, що магазинне замариноване м’ясо — не свіже, але це не так. Насправді всі продукти, які потрапляють на полички супермаркетів, мають суворо контролюватися відповідно до стандартів якості та безпеки.

До прикладу на полицях ЕКО МАРКЕТ — лише свіже охолоджене м’ясо, яке маринується безпосередньо перед фасуванням. Контроль якості — багаторівневий: від постачальника до відділу кулінарії. Продукція маркується датою виробництва, зберігається в умовах холодильного ланцюга та має обмежений термін реалізації. Маринад тут не ховає проблеми, а, навпаки, доповнює свіжість м’яса", — пояснюють в компанії.

Всі маринади для м’яса у супермаркетах, зокрема ті, що виготовляються під власними брендами, проходять ретельну сертифікацію та контролюються за вимогами, що відповідають нормам Європейського Союзу та України.

Ці маринади, як і будь-які інші продукти на полицях, повинні відповідати стандартам безпеки харчових продуктів та сертифікатам якості. Вони виготовляються з натуральних інгредієнтів без ГМО, з обов’язковими тестами на вміст шкідливих речовин.Крім того, ці маринади можуть бути виготовлені за спеціальними вимогами, наприклад, для халяльної їжі або для людей, які слідкують за дієтою та виключають певні інгредієнти.

"До прикладу, в ЕКО МАРКЕТ представлено п’ять видів вже замаринованого шашлику — в маринадах "Асадо", "Прованс", "Базиліковий", "Мексіко" та "Чилійський". М’ясо маринується безпосередньо перед фасуванням, а самі маринади — німецького виробництва, з чіткими термінами реалізації та вимогами до зберігання, які суворо контролюються", — розповідають в ЕКО МАРКЕТ.

Маринади. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Маринади. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Сертифікація та контроль

Для того, щоб маринад, у якому маринується шашлик на продаж, був безпечним для здоров'я споживачів, він проходить сертифікацію. У процесі сертифікації увага приділяється не лише безпеці продукту, а й його харчовій цінності, відповідності до стандартів якості, а також етикетуванню та інформації для споживача.

Важливим аспектом є також те, що всі етапи виробництва таких маринадів — від постачання сировини до готового продукту — мають бути чітко задокументовані та відповідають вимогам міжнародних стандартів. Це включає в себе контроль за температурними режимами зберігання, відсутністю небезпечних хімічних добавок, а також за безпечністю для людей із особливими харчовими потребами, як-то вегетаріанці або ті, хто не вживає певних продуктів.

Чому це вигідно та безпечно?

Купівля вже замаринованого м’яса в ЕКО МАРКЕТ — це не лише зручність, а й гарантія якост, запевняють в компанії. Більше того — це дозволяє зекономити час та зберегти відчуття впевненості в тому, що маринад був створений за перевіреними рецептами з використанням безпечних і якісних інгредієнтів.

"А якщо хочеться урізноманітнити меню, в ЕКО МАРКЕТ можна знайти й інші варіанти для гриля -баварські чи мюнхенські ковбаски, котлети для бургерів, кебаби або стейки. Усе це стане чудовим доповненням до пікніка та гарантовано смакуватиме", — підкреслюють у мережі супермаркетів.