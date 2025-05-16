Можно ли покупать замаринованное мясо в магазинах

Прилавок с мясом. Фото: ЭКО МАРКЕТ

В преддверии летнего сезона украинцы все чаще задумываются над тем, что приготовить на гриле. И если с выбором вида мяса все более-менее понятно, то с маринадами - вечная дилемма: готовить самим или покупать уже замаринованное мясо?

Этот вопрос вызывает немало дискуссий - мол, только домашний маринад может быть качественным, а шашлык в маринаде, который продается в супермаркете - это что-то сомнительное. В сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ объяснили, действительно ли уже замаринованное мясо может быть качественным, какие стандарты к нему применяются и проходит ли оно соответствующую сертификацию.

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Чем дольше маринуется мясо — тем лучше?

На самом деле длительное маринование не всегда идет на пользу мясу, объясняют в компании. Особенно когда в составе есть уксус или другие кислые ингредиенты. Слишком долгое маринование может сделать мясо волокнистым или "резиновым".

"Вы можете мариновать мясо до шашлыка лично или уже покупать замаринованный шашлык в супермаркете — главное, чтобы мясо было "волокнистым" — это означает, что оно мариновалось именно столько, сколько надо для качественного вкуса", — отмечают в ЭКО МАРКЕТ.

В готовых маринадах, в которых маринуется мясо в магазине, баланс кислотности и специй рассчитан очень точно, поэтому мясо становится мягким и достаточно насыщенным. А благодаря использованию натуральных пряностей и выдержанным рецептурам - вкус гарантированно стабилен. При этом в самодельных маринадах могут возникать нюансы из-за разной, порой не проверенной рецептуры.

Маринованное — точно свежее?

"Среди потребителей бытует мнение, что магазинное замаринованное мясо — не свежее, но это не так. На самом деле все продукты, которые попадают на полки супермаркетов, должны строго контролироваться в соответствии со стандартами качества и безопасности.

К примеру на полках ЭКО МАРКЕТ — только свежее охлажденное мясо, которое маринуется непосредственно перед фасовкой. Контроль качества — многоуровневый: от поставщика до отдела кулинарии. Продукция маркируется датой производства, хранится в условиях холодильной цепи и имеет ограниченный срок реализации. Маринад здесь не прячет проблемы, а, наоборот, дополняет свежесть мяса", — объясняют в компании.

Все маринады для мяса в супермаркетах, в частности те, что изготавливаются под собственными брендами, проходят тщательную сертификацию и контролируются по требованиям, соответствующим нормам Европейского Союза и Украины.

Эти маринады, как и любые другие продукты на полках, должны соответствовать стандартам безопасности пищевых продуктов и сертификатам качества. Они изготавливаются из натуральных ингредиентов без ГМО, с обязательными тестами на содержание вредных веществ. Кроме того, эти маринады могут быть изготовлены по специальным требованиям, например, для халяльной пищи или для людей, которые следят за диетой и исключают определенные ингредиенты.

"К примеру, в ЭКО МАРКЕТ представлено пять видов уже замаринованного шашлыка - в маринадах "Асадо", "Прованс", "Базиликовый", "Мексико" и "Чилийский". Мясо маринуется непосредственно перед фасовкой, а сами маринады — немецкого производства, с четкими сроками реализации и требованиями к хранению, которые строго контролируются", — рассказывают в ЭКО МАРКЕТ.

Маринады. Фото: ЭКО МАРКЕТ

Маринади. Фото: ЭКО МАРКЕТ

Сертификация и контроль

Для того, чтобы маринад, в котором маринуется шашлык на продажу, был безопасным для здоровья потребителей, он проходит сертификацию. В процессе сертификации внимание уделяется не только безопасности продукта, но и его пищевой ценности, соответствию стандартам качества, а также этикетированию и информации для потребителя.

Важным аспектом является также то, что все этапы производства таких маринадов — от поставки сырья до готового продукта — должны быть четко задокументированы и соответствуют требованиям международных стандартов. Это включает в себя контроль за температурными режимами хранения, отсутствием опасных химических добавок, а также за безопасностью для людей с особыми пищевыми потребностями, таких как вегетарианцы или те, кто не употребляет определенные продукты.

Почему это выгодно и безопасно?

Покупка уже замаринованного мяса в ЭКО МАРКЕТ — это не только удобство, но и гарантия качества, уверяют в компании. Более того — это позволяет сэкономить время и сохранить ощущение уверенности в том, что маринад был создан по проверенным рецептам с использованием безопасных и качественных ингредиентов.

"А если хочется разнообразить меню, в ЭКО МАРКЕТ можно найти и другие варианты для гриля — баварские или мюнхенские колбаски, котлеты для бургеров, кебабы или стейки. Все это станет прекрасным дополнением к пикнику и гарантированно будет вкусно", — подчеркивают в сети супермаркетов.