Міка Ньютон та Вакарчук: у Львові стартує фестиваль "Покоління" 2026

Співачка Міка Ньютон на сцені фестивалю "Покоління" 2026. Фото: пресслужба

У Львові стартує фестиваль "Покоління" 2026, на сцені: Міка Ньютон, Святослав Вакарчук та інші артисти, чиї пісні ви знаєте напамʼять. Фестиваль "Покоління" 2026 у Києві став ньюзмейкером соцмереж. Стрічки новин заполонили відео повернення Міки Ньютон та переклад її суперхітів, а також ексклюзивна акустична програма від спеціального гостя — Святослава Вакарчука.

Про це інформує Новини.LIVE.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук на сцені фестивалю "Покоління" 2026. Фото: пресслужба

У Львові стартує фестиваль "Покоління" 2026

Львів відкриває сезон великих музичних опен-ейрів фестивалю "Покоління" 2026. Уже цього тижня, з 5 по 7 червня, на території FESTrepublic відбудеться фестиваль, який зібрав рекордну кількість культових хедлайнерів за один вікенд.

Окрім потужної музичної програми, фестиваль "Покоління" 2026 оголосив важливу благодійну мету сезону — збір коштів на потреби бригади НГУ "Хартія".

Виступ Святослава Вакарчука на фестивалі "Покоління" 2026. Фото: пресслужба

Організатори розкрили деталі лайнапу, який об'єднує покоління, та розповіли, чим дивуватимуть артисти. Після тріумфального LIVE виступу Міки Ньютон у Києві, багато людей написали фестивалю прохання зробити виступ Міки у Львові.

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Міка Ньютон на сцені фестивалю "Покоління" 2026 у Києві. Фото: пресслужба

"Ми не відпустили Міку Ньютон в Лос-Анджелес і попросили її доєднатись та виступити у Львові! Тож це вперше, коли ми додаємо в лайн-ап артиста, за пару днів до початку фестивалю! Ви просили, ми зробили! Міка Ньютон виступить у Львові 7 червня, вперше за 14 років", — поділився організатор фестивалю Роман Жолобак.

Програма фестивалю "Покоління" 2026 у Львові. Афіша: пресслужба

Програма фестивалю "Покоління" 2026 у Львові, який відкриває літній сезон:

5 червня — найтепліший акустичний вечір. Старт фестивалю буде максимально щирим та атмосферним. Лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич готує особливу акустичну програму — лише голос, гітара та пісні, які зазвичай співають на нічних кухнях чи в машині під дощем. Головною подією вечора стане виступ спеціального гостя Святослава Вакарчука. На гостей чекає ексклюзивна романтична акустика ближче до слухача, ніж зазвичай.

6 червня — новий альбом "Другої Ріки" та суцільний драйв

Субота розкачає стадіонними хітами. Гурт "СКАЙ" підніме градус емоцій улюбленими треками, які всі знають напам'ять, а LAMA привезе суміш гарячої енергії та лірики. Хедлайнери дня – гурт "Друга Ріка" — не лише зіграють перевірені часом "Секрет" чи "Так мало тут тебе", а й презентують львів'янам наживо пісні з нового альбому, зокрема треки "7ʼЯ в онлайні" та "МИ".

7 червня — легендарний хіп-хоп та камбек десятиліття

Фінальний день закриватимуть легенди. Олександр Положинський привезе вечір особливих текстів та заспіває разом із фестивалем "Понад хмарами", "На даху" та "Наше літо". Культові ТНМК змусять "танути" під "Гранули" та згадають хіп-хоп, який колись слухали ще на дисках і касетах.

Головний сюрприз неділі — Міка Ньютон. Співачку, яка прилетіла з Америки, організатори буквально "перехопили" після гучного виступу в Києві за численними проханнями львівських фанатів.

Важлива інформація для відвідувачів: фестиваль є дружнім до сімейного відпочинку. Вхід для дітей до 12 років включно у супроводі батьків — вільний.

Новини.LIVE інформували, що співачка Міка Ньютон уперше за 13 років виступила в Україні. Її концерт відбувся 30 травня на ВДНГ у Києві в межах фестивалю "Покоління", присвяченого культурі 90-х і 2000-х років. Після виступу артистка зізналася, що хвилювалася більше, ніж під час участі на Євробаченні-2011.

Новини.LIVE також писали, що організатори Atlas Festival оголосили другу хвилю артистів, які виступлять на фестивалі цього року. До лайнапу доєдналися MONATIK, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "Друга Ріка" та "Курган & Agregat", а також низка інших українських виконавців. Традиційно захід поєднає музичну програму з благодійною складовою та пройде під гаслом "Обʼєднує. Надихає. Допомагає".