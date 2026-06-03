Мика Ньютон и Вакарчук: во Львове стартует фестиваль "Поколение" 2026

Певица Мика Ньютон на сцене фестиваля "Поколение" 2026. Фото: пресс-служба

Во Львове стартует фестиваль "Поколение" 2026, на сцене: Мика Ньютон, Святослав Вакарчук и другие артисты, чьи песни вы знаете наизусть. Фестиваль "Поколение" 2026 в Киеве стал ньюсмейкером соцсетей. Ленты новостей заполонили видео возвращения Мики Ньютон и перевод ее суперхитов, а также эксклюзивная акустическая программа от специального гостя — Святослава Вакарчука.

Об этом информирует Новини.LIVE.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на сцене фестиваля "Поколение" 2026. Фото: пресс-служба

Во Львове стартует фестиваль "Поколение" 2026

Львов открывает сезон больших музыкальных опен-эйров фестиваля "Поколение" 2026. Уже на этой неделе, с 5 по 7 июня, на территории FESTrepublic состоится фестиваль, который собрал рекордное количество культовых хедлайнеров за один уикенд.

Кроме мощной музыкальной программы, фестиваль "Поколение" 2026 объявил важную благотворительную цель сезона — сбор средств на нужды бригады НГУ "Хартия".

Выступление Святослава Вакарчука на фестивале "Поколение" 2026. Фото: пресс-служба

Организаторы раскрыли детали лайнапа, который объединяет поколения, и рассказали, чем будут удивлять артисты. После триумфального LIVE выступления Мики Ньютон в Киеве, многие люди написали фестивалю просьбу сделать выступление Мики во Львове.

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Мика Ньютон на сцене фестиваля "Поколение" 2026 в Киеве. Фото: пресс-служба

"Мы не отпустили Мику Ньютон в Лос-Анджелес и попросили ее присоединиться и выступить во Львове! Поэтому это впервые, когда мы добавляем в лайн-ап артиста, за пару дней до начала фестиваля! Вы просили, мы сделали! Мика Ньютон выступит во Львове 7 июня, впервые за 14 лет", — поделился организатор фестиваля Роман Жолобак.

Программа фестиваля "Поколение" 2026 во Львове. Афиша: пресс-служба

Программа фестиваля "Поколение" 2026 во Львове, который открывает летний сезон:

5 июня — самый теплый акустический вечер. Старт фестиваля будет максимально искренним и атмосферным. Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич готовит особую акустическую программу - только голос, гитара и песни, которые обычно поют на ночных кухнях или в машине под дождем. Главным событием вечера станет выступление специального гостя Святослава Вакарчука. Гостей ждет эксклюзивная романтическая акустика ближе к слушателю, чем обычно.

6 июня — новый альбом "Другої Ріки" и сплошной драйв

Суббота раскачает стадионными хитами. Группа "СКАЙ" поднимет градус эмоций любимыми треками, которые все знают наизусть, а LAMA привезет смесь горячей энергии и лирики. Хедлайнеры дня — группа "Друга Ріка" — не только сыграют проверенные временем "Секрет" или "Так мало здесь тебя", но и презентуют львовянам вживую песни с нового альбома, в частности треки "7'Я в онлайне" и "МИ".

7 июня — легендарный хип-хоп и камбэк десятилетия

Финальный день будут закрывать легенды. Александр Положинский привезет вечер особых текстов и споет вместе с фестивалем "Понад хмарами", "На крыше" и "Наше лето". Культовые ТНМК заставят "таять" под "Гранулы" и вспомнят хип-хоп, который когда-то слушали еще на дисках и кассетах.

Главный сюрприз воскресенья — Мика Ньютон. Певицу, которая прилетела из Америки, организаторы буквально "перехватили" после громкого выступления в Киеве по многочисленным просьбам львовских фанатов.

Важная информация для посетителей: фестиваль является дружественным к семейному отдыху. Вход для детей до 12 лет включительно в сопровождении родителей — свободный.

Новини.LIVE информировали, что певица Мика Ньютон впервые за 13 лет выступила в Украине. Ее концерт состоялся 30 мая на ВДНХ в Киеве в рамках фестиваля "Поколение", посвященного культуре 90-х и 2000-х годов. После выступления артистка призналась, что волновалась больше, чем во время участия на Евровидении-2011.

Новини.LIVE также писали, что организаторы Atlas Festival объявили вторую волну артистов, которые выступят на фестивале в этом году. К лайнапу присоединились MONATIK, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "Друга Ріка" и "Курган & Agregat", а также ряд других украинских исполнителей. Традиционно мероприятие объединит музыкальную программу с благотворительной составляющей и пройдет под лозунгом "Объединяет. Вдохновляет. Помогает".