Анонс премії. Фото: Фонд Володимира Литвина

Українці віком 18–25 років зможуть представити власні проєкти на новій премії MindShift Awards. Її проведе Lytvyn Foundation харківського IT-підприємця та мецената Володимира Литвина, а загальний грантовий фонд першої премії становитиме 1 млн грн.

MindShift Awards фонду Володимира Литвина відкрита для тих, хто створює стартапи, SaaS-продукти, AI-рішення, технологічні сервіси або розвиває бізнес-ідеї у будь-якій сфері з використанням сучасних технологій та IT. Формат підтримки може включати фінансування, послуги партнерів, стратегічні й менторські сесії, доступ до IT-інструментів, юридичні та маркетингові консультації.

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Один із напрямів MindShift Awards розрахований на ідеї, MVP та технологічні проєкти на ранній стадії. Окремий формат передбачений для підприємців, які вже мають працюючий бізнес або стартап.

Організатори премії планують надати учасникам експертну оцінку, менторську підтримку, нові професійні контакти, гранти та можливість представити свій продукт перед широкою аудиторією. Фінал MindShift Awards планують провести у Києві в першій половині 2027 року.

Від експертного відбору до відкритого голосування

У напрямі Startup Pitch заявки спочатку розгляне експертне журі, яке сформує шортліст. Фіналісти пройдуть менторські сесії з підготовки пітчу, після чого наживо презентують свої розробки перед журі на фінальній церемонії.

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Проєкти оцінюватимуть за критеріями:

наскільки зрозумілою є проблема, яку вирішує продукт;

якість ідеї;

технологічна складова;

реалістичність MVP;

розуміння аудиторії;

якість пітчу;

потенціал ринку.

Крім трьох головних переможців, передбачені спеціальні номінації AI Product of the Year, Best MVP та Future Impact.

Для другого напряму діятиме інший механізм. Молоді підприємці, які вже мають працюючий бізнес або стартап, братимуть участь у відкритому онлайн-голосуванні на сайті MindShift Awards. Його переможець отримає окремий грант.

На що можна використати гранти

Слоган MindShift Awards: "1 000 000 гривень для тих, хто змінює Україну". Гранти передбачені для трьох головних переможців та окремих номінацій, також можливі спеціальні гранти.

Грантову підтримку учасники зможуть використати на доопрацювання MVP, створення сайту, застосунку або іншого технологічного рішення, тестування гіпотез, дизайн і брендинг, юридичне оформлення, маркетинг, перші продажі та участь у профільних заходах. Проєкт на стадії ідеї або прототипу зможе отримати ресурс для конкретного наступного кроку.

Від MindCraft до MindShift Awards

Нова премія продовжує роботу Володимира Литвина та Lytvyn Foundation з українською молоддю. Фонд уже розвиває школу онлайн-бізнесу MindCraft, серію IT-хакатонів Code The Future, бізнес-клуб і бізнес-інкубатор.

Також Lytvyn Foundation реалізує спортивно-освітню програму ONE POINT у партнерстві з фондом тенісистки Еліни Світоліної.

Під час фіналу MindShift Awards у Києві фіналісти презентують свої стартапи перед експертним журі. Там визначать переможців та вручать гранти. Частиною заходу стане нетворкінг молодих підприємців із представниками бізнесу, експертами та потенційними партнерами.

Довідка

Володимир Литвин — український IT-підприємець, інвестор, меценат і власник низки успішних бізнесів.

Засновник Lytvyn Foundation — благодійного фонду, що будує системну безплатну освіту для підлітків у сфері підприємництва та технологій. Найсильніші учасники проєктів фонду отримують гранти на розвиток власних ідей та мрій.

Литвин переконаний: підприємницьке мислення треба формувати з підліткового віку. Саме тому його фонд інвестує у нове покоління, яке будуватиме майбутнє України.