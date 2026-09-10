Анонс премии. Фото: Фонд Владимира Литвина

Украинцы в возрасте от 18 до 25 лет смогут представить свои проекты на новой премии MindShift Awards. Ее проведет Lytvyn Foundation харьковского IT-предпринимателя и мецената Владимира Литвина, а общий грантовый фонд первой премии составит 1 млн грн.

MindShift Awards фонда Владимира Литвина открыта для тех, кто создает стартапы, SaaS-продукты, AI-решения, технологические сервисы или развивает бизнес-идеи в любой сфере с использованием современных технологий и IT. Формат поддержки может включать финансирование, услуги партнеров, стратегические и менторские сессии, доступ к IT-инструментам, юридические и маркетинговые консультации.

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Одно из направлений MindShift Awards рассчитано на идеи, MVP и технологические проекты на ранней стадии. Отдельный формат предусмотрен для предпринимателей, у которых уже есть работающий бизнес или стартап.

Организаторы премии планируют предоставить участникам экспертную оценку, менторскую поддержку, новые профессиональные контакты, гранты и возможность представить свой продукт перед широкой аудиторией. Финал MindShift Awards планируется провести в Киеве в первой половине 2027 года.

От экспертного отбора до открытого голосования

В номинации Startup Pitch заявки сначала рассмотрит экспертное жюри, которое сформирует шорт-лист. Финалисты пройдут менторские сессии по подготовке питча, после чего в прямом эфире представят свои разработки перед жюри на финальной церемонии.

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Проекты будут оцениваться по следующим критериям:

насколько понятна проблема, которую решает продукт;

качество идеи;

технологическая составляющая;

реалистичность MVP;

понимание аудитории;

качество питча;

потенциал рынка.

Помимо трех главных победителей, предусмотрены специальные номинации AI Product of the Year, Best MVP и Future Impact.

Для второго направления будет действовать другой механизм. Молодые предприниматели, у которых уже есть работающий бизнес или стартап, примут участие в открытом онлайн-голосовании на сайте MindShift Awards. Его победитель получит отдельный грант.

На что можно потратить гранты

Слоган MindShift Awards: «1 000 000 гривен для тех, кто меняет Украину». Гранты предусмотрены для трех главных победителей и отдельных номинаций, также возможны специальные гранты.

Грантовую поддержку участники смогут использовать на доработку MVP, создание сайта, приложения или другого технологического решения, тестирование гипотез, дизайн и брендинг, юридическое оформление, маркетинг, первые продажи и участие в профильных мероприятиях. Проект на стадии идеи или прототипа сможет получить ресурсы для конкретного следующего шага.

От MindCraft до MindShift Awards

Новая премия продолжает работу Владимира Литвина и Lytvyn Foundation с украинской молодежью. Фонд уже развивает школу онлайн-бизнеса MindCraft, серию IT-хакатонов Code The Future, бизнес-клуб и бизнес-инкубатор.

Также Lytvyn Foundation реализует спортивно-образовательную программу ONE POINT в партнерстве с фондом теннисистки Элины Свитолиной.

Во время финала MindShift Awards в Киеве финалисты представят свои стартапы перед экспертным жюри. Там определят победителей и вручат гранты. Частью мероприятия станет нетворкинг молодых предпринимателей с представителями бизнеса, экспертами и потенциальными партнерами.

Справка

Владимир Литвин — украинский IT-предприниматель, инвестор, меценат и владелец ряда успешных бизнесов.

Основатель Lytvyn Foundation — благотворительного фонда, который создает систему бесплатного образования для подростков в сфере предпринимательства и технологий. Лучшие участники проектов фонда получают гранты на развитие собственных идей и мечтаний.

Литвин убежден: предпринимательское мышление нужно формировать с подросткового возраста. Именно поэтому его фонд инвестирует в новое поколение, которое будет строить будущее Украины.