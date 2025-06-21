Мистецькі школи в Україні — учні отримають нові посібники

Учні мистецької школи з підручником. Фото: пресслужба

В Україні багато дітей у мистецьких школах досі навчаються за посібниками, які були створені ще за радянських часів. Матеріали в таких підручниках застарілі й не беруть до уваги сучасний контекст, актуальні методи навчання та потреби учнів.

Через нагальну потребу команда Всеукраїнської Асоціації Музичних Подій (UAME) у межах гуманітарної ініціативи Music Saves Ukraine запускає перше масштабне оновлення музичних посібників. Так, до українських музичних шкіл передадуть 30 тисяч нових видань. Ці посібники сучасні, інтерактивні, адаптовані до потреб дітей та викладачів.

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Зазначається, що ця ініціатива реалізується за фінансової підтримки швейцарського фонду Culture & Education for Life та у партнерстві з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти та Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти. А Укрпошта виступила логістичним партнером у доставці нових видань до мистецьких шкіл.

Цей проєкт — важливий крок для підтримки української культури, формування нового покоління музикантів, викладачів та творців української ідентичності. Наша культура звучить дуже голосно, особливо під час повномасштабної війни, коли триває боротьба за майбутнє, де культурні цінності звучать голосно та вільно. Тому кожен такий проєкт — інвестиція в майбутнє та підтримка освітньої системи, що творить сильну державу.

"Сьогодні ми інвестуємо не лише в мистецьку освіту — ми інвестуємо в майбутніх амбасадорів української культури. Саме ці діти завтра виступатимуть на світових сценах, презентуватимуть Україну в міжнародних проєктах, говоритимуть про нас через музику, мистецтво, емоцію. Культурна дипломатія починається з класу мистецької школи — і ми маємо зробити цей клас гідним викликів часу", — сказав Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький. Фото: пресслужби

Вже цього літа нові навчальні матеріали доставлять до мистецьких шкіл по всій Україні. Видання враховують сучасні методики, потреби дітей та нову реальність, містять творчі інтерактивні завдання, вправи для розвитку музичної пам'яті та музикального слуху.

"Це важливий крок до того, щоб культура й мистецтво залишалися невід’ємною частиною життя українців. Ця ініціатива — шлях вперед для нового покоління українських талантів, які нестимуть нашу культуру й музику в майбутнє", — кажуть у Всеукраїнській Асоціації Музичних Подій (UAME).

Новий посібник для мистецьких шкіл. Фото: пресслужби

Проєкт став можливим завдяки об’єднанню державного сектору та професійної спільноти і є першим із серії запланованих змін у музичній освіті.

"Для нас цей проєкт — не просто оновлення навчальних матеріалів. Це приклад того, як завдяки співпраці державних інституцій, громадських ініціатив і міжнародних партнерів можна системно впливати на зміни в освіті, зокрема на якість мистецької освіти. Ми переконані, що сучасна, доступна та україноцентрична освіта — це основа сильної культурної політики. Саме тому Держмистецтв і надалі буде долучатися до ініціатив, які сприяють оновленню змісту, методичному розвитку та розширенню доступу до якісної мистецької освіти", — зазначила голова Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти Ольга Россошанська.

Діти, які навчаються у мистецькій школі. Фото: пресслужба

Крім того, в межах ініціативи Music Saves Ukraine запустять програму підтримки мистецьких шкіл, які працюють у прифронтових регіонах та сільській місцевості, та, попри війну, продовжують навчати дітей, зберігаючи українську культурну спадщину.

Так, 10 відібраних шкіл зможуть отримати до 200 000 гривень фінансування на:

придбання музичних інструментів;

оновлення технічного обладнання (звукова апаратура, освітлення тощо);

ремонтні роботи (заміна вікон, дверей, утеплення тощо).

Подати заявку можна, заповнивши форму.

Проєкт реалізується за підтримки швейцарського фонду Culture & Education for Life та його засновників Крістофа Губерта, Кіріла Стадлера та Фрущіни Сеп. Фонд підтримує проєкти, які забезпечують доступ до культури й освіти для дітей, молоді та людей з інвалідністю — у часи війни чи гуманітарних криз.

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