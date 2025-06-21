Художественные школы в Украине — ученики получат новые учебники

Ученики художественной школы с учебником. Фото: пресс-служба

В Украине многие дети в художественных школах до сих пор учатся по учебниках, которые были созданы еще в советские времена. Материалы в таких книгах устаревшие и не учитывают современный контекст, актуальные методы обучения и потребности учеников.

В связи с насущной необходимостью команда Всеукраинской Ассоциации Музыкальных Событий (UAME) в рамках гуманитарной инициативы Music Saves Ukraine запускает первое масштабное обновление музыкальных учебников. Так, в украинские музыкальные школы передадут 30 тысяч новых изданий. Эти материалы современные, интерактивные, адаптированные к потребностям детей и преподавателей.

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Ученики с обновленными учебниками. Фото: пресс-службы

Отмечается, что эта инициатива реализуется при финансовой поддержке швейцарского фонда Culture & Education for Life и в партнерстве с Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования и Государственным научно-методическим центром содержания культурно-художественного образования. А Укрпочта выступила логистическим партнером в доставке новых изданий в художественные школы.

Этот проект — важный шаг для поддержки украинской культуры, формирования нового поколения музыкантов, преподавателей и создателей украинской идентичности. Наша культура звучит очень громко, особенно во время полномасштабной войны, когда идет борьба за будущее, где культурные ценности звучат громко и свободно. Поэтому, каждый такой проект — инвестиция в будущее и поддержка образовательной системы, которая создает сильное государство.

"Сегодня мы инвестируем не только в художественное образование — мы инвестируем в будущих послов украинской культуры. Именно эти дети завтра будут выступать на мировых сценах, представлять Украину в международных проектах, говорить о нас через музыку, искусство, эмоции. Культурная дипломатия начинается с класса художественной школы — и мы должны сделать этот класс достойным вызовов времени", — сказал Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий. Фото: пресс-службы

Уже этим летом новые учебные материалы доставят в художественные школы по всей Украине. Издания учитывают современные методики, потребности детей и новую реальность, содержат творческие интерактивные задания, упражнения для развития музыкальной памяти и музыкального слуха.

"Это важный шаг к тому, чтобы культура и искусство оставались неотъемлемой частью жизни украинцев. Эта инициатива — путь вперед для нового поколения украинских талантов, которые будут нести нашу культуру и музыку в будущее", — говорят во Всеукраинской Ассоциации Музыкальных Событий (UAME).

Новый учебник для художественных школ. Фото: пресс-служба

Проект стал возможным благодаря объединению государственного сектора и профессионального сообщества — и является первым из серии запланированных изменений в музыкальном образовании.

"Для нас этот проект — не просто обновление учебных материалов. Это пример того, как благодаря сотрудничеству государственных институтов, общественных инициатив и международных партнеров можно системно влиять на изменения в образовании, в частности — на качество художественного образования. Мы убеждены, что современное, доступное и украиноцентричное образование — это основа сильной культурной политики. Именно поэтому Госискусство и в дальнейшем будет участвовать в инициативах, которые способствуют обновлению содержания, методическому развитию и расширению доступа к качественному художественному образованию", — отметила председатель Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Ольга Россошанская.

Дети, которые учатся в художественной школе. Фото: пресс-служба

Кроме того, в рамках инициативы Music Saves Ukraine запустят программу поддержки художественных школ, которые работают в прифронтовых регионах и сельской местности, и несмотря на войну продолжают учить детей, сохраняя украинское культурное наследие.

Так, 10 отобранных школ смогут получить до 200 000 гривен финансирования на:

приобретение музыкальных инструментов;

обновление технического оборудования (звуковая аппаратура, освещение и т.д.);

ремонтные работы (замена окон, дверей, утепление и т.д.).

Подать заявку можно, заполнив форму.

Проект реализуется при поддержке швейцарского фонда Culture & Education for Life и его основателей Кристофа Губерта, Кирилла Стадлера и Фрущины Сеп. Фонд поддерживает проекты, которые обеспечивают доступ к культуре и образованию для детей, молодежи и людей с инвалидностью — во времена войны или гуманитарных кризисов.

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