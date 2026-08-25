Бус, що їде на фронт, став частиною виставки Той день: MK Foundation долучилися до проєкту Ukraine WOW

Тематичну зону MK Foundation на Ukraine WOW. Фото: пресслужба

Побачити Прапор Незалежності та символи влади за тисячу років, побувати у кабінеті президента завдяки VR-окулярам, помилуватися зоряним небом над Києвом таким, яким воно було 24 серпня 1991 року, заспівати улюблені пісні у караоке-вагоні й помріяти про майбутнє України можна буде на інтерактивній виставці "Той день", яка відкрилася на Центральному залізничному вокзалі Києва.

У межах виставки благодійний фонд Максима Кріппи MK Foundation представив тематичну зону. Її центральним елементом став брендований бус, оформлений у впізнаваній естетиці S.T.A.L.K.E.R. 2. Це образ однієї з 2100 автівок, які фонд регулярно передає Силам оборони України.

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Участь MK Foundation на Ukraine WOW. Фото: пресслужба

"Незалежність — це щоденна робота, яка допомагає Україні вистояти. Під час війни логістика має критичне значення. Автомобіль став частиною бойової команди, допомагає військовим виконувати завдання, перевозити людей, обладнання та необхідне забезпечення. І наша задача забезпечити кожен підрозділ, кожну бригаду необхідним транспортом. Ці автомобілі вже є частиною історії нашої боротьби", — зазначив засновник MK Foundation і CEO холдингу ARS Capital Максим Кріппа.

Інтерактивна виставка "Той день" поєднала історію, сучасність і бачення майбутнього України. Проєкт команди Ukraine WOW присвячений 35-й річниці відновлення незалежності та пропонує відвідувачам не лише дізнатися більше про події 1991 року, а й замислитися над тим, що визначає Україну сьогодні та якою вона може бути надалі.

Інтерактивна виставка "Той день". Фото: пресслужба

Експозиція складається з трьох тематичних блоків — "Вибір", "Що нас визначає" та "Мрія". Перший присвячений подіям 1991 року — від голосування за незалежність у Верховній Раді до всеукраїнського референдуму. У другому відвідувачі поміркують про риси, цінності й досвід, які формують українців у різні історичні періоди. Третя частина зосередилася на майбутньому України та особистих і спільних мріях про нього.

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Серед історичних експонатів — п’ять прапорів, пов’язаних із важливими моментами української історії, зокрема Прапор Незалежності, внесений до Верховної Ради 24 серпня 1991 року, перший прапор на антарктичній станції "Академік Вернадський", прапор із Рівного, на якому військові складали присягу на вірність українському народові, а також прапори, пов’язані з подіями 1990 року та "Ланцюгом єдності" 1991 року.

Частину культурних об’єктів представлять у цифровому форматі й у вигляді голограм. Серед них — роботи та скульптури, які через воєнні обставини не можуть бути показані фізично. Так, гості виставки матимуть шанс повзаємодіяти з цифровою версією картини Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану" з колекції Харківського художнього музею, що нині перебуває в евакуації.

На виставці також можна записати випуск новин у телевізійній студії, підготувати радіоефір, заспівати улюблені пісні незалежності в караоке-вагоні, прогулятися вишневим садом та залишити власну мрію у спеціальній "хмарі мрій". Окремі інсталяції дозволять відвідувачам опинитися всередині історичних сюжетів і сучасних українських культурних образів.

Партнером виставки "Той день" виступив ARS Capital. Холдинг долучився до важливого проєкту, який поєднав історичні артефакти, сучасні технології та інтерактивні формати, щоб по-новому розповісти про шлях України до незалежності, поглянути на її сьогодення й зазирнути у майбутнє.

Виставка відкрилася 24 серпня на Центральному залізничному вокзалі Києва. Увесь прибуток від продажу квитків буде передано на підтримку українських музеїв.