Бус, направляющийся на фронт, стал частью выставки Тот день: MK Foundation присоединились к проекту Ukraine WOW

Тематическая зона MK Foundation на Ukraine WOW. Фото: пресс-служба

Увидеть Флаг Независимости и символы власти за тысячу лет, побывать в кабинете президента с помощью VR-очков, полюбоваться звездным небом над Киевом таким, каким оно было 24 августа 1991 года, спеть любимые песни в караоке-вагоне и помечтать о будущем Украины можно будет на интерактивной выставке "Тот день", которая открылась на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

В рамках выставки благотворительный фонд Максима Криппы MK Foundation представил тематическую зону. Ее центральным элементом стал брендированный микроавтобус, оформленный в узнаваемой эстетике S.T.A.L.K.E.R. 2. Это образ одного из 2100 автомобилей, которые фонд регулярно передает Силам обороны Украины.

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Участие MK Foundation в Ukraine WOW. Фото: пресс-служба

"Независимость — это ежедневная работа, которая помогает Украине выстоять. Во время войны логистика имеет критическое значение. Автомобиль стал частью боевой команды, помогает военным выполнять задачи, перевозить людей, оборудование и необходимое снабжение. И наша задача — обеспечить каждое подразделение, каждую бригаду необходимым транспортом. Эти автомобили уже стали частью истории нашей борьбы", — отметил основатель MK Foundation и генеральный директор холдинга ARS Capital Максим Криппа.

Интерактивная выставка "Тот день" объединила историю, современность и видение будущего Украины. Проект команды Ukraine WOW посвящен 35-й годовщине восстановления независимости и предлагает посетителям не только узнать больше о событиях 1991 года, но и задуматься над тем, что определяет Украину сегодня и какой она может быть в будущем.

Интерактивная выставка «Тот день». Фото: пресс-служба

Экспозиция состоит из трех тематических блоков — "Выбор", "Что нас определяет" и "Мечта". Первый посвящен событиям 1991 года — от голосования за независимость в Верховной Раде до всеукраинского референдума. Во втором блоке посетители размышляют о чертах, ценностях и опыте, которые формируют украинцев в разные исторические периоды. Третья часть посвящена будущему Украины и личным и общим мечтам о нем.

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Среди исторических экспонатов — пять флагов, связанных с важными моментами украинской истории, в частности Флаг Независимости, внесенный в Верховную Раду 24 августа 1991 года, первый флаг на антарктической станции "Академик Вернадский", флаг из Ровно, на котором военные приносили присягу на верность украинскому народу, а также флаги, связанные с событиями 1990 года и "Цепью единства" 1991 года.

Часть культурных объектов будет представлена в цифровом формате и в виде голограмм. Среди них — картины и скульптуры, которые из-за военных обстоятельств не могут быть показаны физически. Так, гости выставки смогут взаимодействовать с цифровой версией картины Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" из коллекции Харьковского художественного музея, который сейчас находится в эвакуации.

На выставке также можно записать выпуск новостей в телестудии, подготовить радиоэфир, спеть любимые песни о независимости в караоке-вагоне, прогуляться по вишневому саду и оставить свою мечту в специальном "облаке мечтаний". Отдельные инсталляции позволят посетителям окунуться в исторические сюжеты и современные украинские культурные образы.

Партнером выставки "Тот день" выступил ARS Capital. Холдинг присоединился к важному проекту, который объединил исторические артефакты, современные технологии и интерактивные форматы, чтобы по-новому рассказать о пути Украины к независимости, взглянуть на ее настоящее и заглянуть в будущее.

Выставка открылась 24 августа на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Вся выручка от продажи билетов будет направлена на поддержку украинских музеев.