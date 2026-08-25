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Главная Актуально MK Foundation присоединилась к проекту Ukraine WOW

MK Foundation присоединилась к проекту Ukraine WOW

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 21:56
Бус, направляющийся на фронт, стал частью выставки Тот день: MK Foundation присоединились к проекту Ukraine WOW
Тематическая зона MK Foundation на Ukraine WOW. Фото: пресс-служба

Увидеть Флаг Независимости и символы власти за тысячу лет, побывать в кабинете президента с помощью VR-очков, полюбоваться звездным небом над Киевом таким, каким оно было 24 августа 1991 года, спеть любимые песни в караоке-вагоне и помечтать о будущем Украины можно будет на интерактивной выставке "Тот день", которая открылась на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

В рамках выставки благотворительный фонд Максима Криппы MK Foundation представил тематическую зону. Ее центральным элементом стал брендированный микроавтобус, оформленный в узнаваемой эстетике S.T.A.L.K.E.R. 2. Это образ одного из 2100 автомобилей, которые фонд регулярно передает Силам обороны Украины.

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MK Foundation долучилися до проєкту Ukraine WOW
Участие MK Foundation в Ukraine WOW. Фото: пресс-служба

"Независимость — это ежедневная работа, которая помогает Украине выстоять. Во время войны логистика имеет критическое значение. Автомобиль стал частью боевой команды, помогает военным выполнять задачи, перевозить людей, оборудование и необходимое снабжение. И наша задача — обеспечить каждое подразделение, каждую бригаду необходимым транспортом. Эти автомобили уже стали частью истории нашей борьбы", — отметил основатель MK Foundation и генеральный директор холдинга ARS Capital Максим Криппа.

Интерактивная выставка "Тот день" объединила историю, современность и видение будущего Украины. Проект команды Ukraine WOW посвящен 35-й годовщине восстановления независимости и предлагает посетителям не только узнать больше о событиях 1991 года, но и задуматься над тем, что определяет Украину сегодня и какой она может быть в будущем.

MK Foundation на Ukraine WOW
Интерактивная выставка «Тот день». Фото: пресс-служба

Экспозиция состоит из трех тематических блоков — "Выбор", "Что нас определяет" и "Мечта". Первый посвящен событиям 1991 года — от голосования за независимость в Верховной Раде до всеукраинского референдума. Во втором блоке посетители размышляют о чертах, ценностях и опыте, которые формируют украинцев в разные исторические периоды. Третья часть посвящена будущему Украины и личным и общим мечтам о нем.

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Среди исторических экспонатов — пять флагов, связанных с важными моментами украинской истории, в частности Флаг Независимости, внесенный в Верховную Раду 24 августа 1991 года, первый флаг на антарктической станции "Академик Вернадский", флаг из Ровно, на котором военные приносили присягу на верность украинскому народу, а также флаги, связанные с событиями 1990 года и "Цепью единства" 1991 года.

Часть культурных объектов будет представлена в цифровом формате и в виде голограмм. Среди них — картины и скульптуры, которые из-за военных обстоятельств не могут быть показаны физически. Так, гости выставки смогут взаимодействовать с цифровой версией картины Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" из коллекции Харьковского художественного музея, который сейчас находится в эвакуации.

На выставке также можно записать выпуск новостей в телестудии, подготовить радиоэфир, спеть любимые песни о независимости в караоке-вагоне, прогуляться по вишневому саду и оставить свою мечту в специальном "облаке мечтаний". Отдельные инсталляции позволят посетителям окунуться в исторические сюжеты и современные украинские культурные образы.

Партнером выставки "Тот день" выступил ARS Capital. Холдинг присоединился к важному проекту, который объединил исторические артефакты, современные технологии и интерактивные форматы, чтобы по-новому рассказать о пути Украины к независимости, взглянуть на ее настоящее и заглянуть в будущее.

Выставка открылась 24 августа на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Вся выручка от продажи билетов будет направлена на поддержку украинских музеев.

Киев Украина выставки Максим Криппа День Независимости Украины 2026
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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