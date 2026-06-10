MK Foundation став призером Національного конкурсу Благодійна Україна-2025

Диплом MK Foundation за 3-е місце Національного конкурсу "Благодійна Україна-2025". Фото: Благодійний фонд MK Foundation

Благодійний фонд MK Foundation українського бізнесмена Максима Кріппи став призером Національного конкурсу "Благодійна Україна-2025: благодійність на захисті України".

Фонд увійшов до трійки найкращих у номінації "Доброчинність на захисті України", яка відзначає проєкти та ініціативи, спрямовані на підтримку Сил оборони та зміцнення обороноздатності держави.

"Благодійна Україна" є найбільшою загальнонаціональною відзнакою у сфері благодійності та волонтерства в Україні. Цього року на участь надійшло 1698 заявок з усієї країни.

Переможців визначали у 27 номінаціях, у кожній з яких було обрано лише трьох лауреатів.

Входження до числа призерів Національного конкурсу "Благодійна Україна-2025" відзначило системну роботу MK Foundation з підтримки Сил оборони України, яку команда фонду реалізує від перших днів повномасштабного вторгнення.

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"Для нас ця нагорода є насамперед відзнакою роботи всіх людей, які щодня допомагають забезпечувати українських військових транспортом та необхідним обладнанням. З початку діяльності фонду ми зосередилися на практичній допомозі Силам оборони України й продовжуємо робити це системно та довгостроково", — зазначив засновник фонду Максим Кріппа.

MK Foundation був створений у травні 2022 року та працює виключно за рахунок приватного капіталу засновника. За час роботи фонд передав Силам оборони понад 2100 автомобілів для 321 військової частини.

Загальний обсяг наданої допомоги перевищив 1 мільярд 20 мільйонів гривень.

Окрім транспортних засобів, фонд забезпечує військових генераторами, зарядними станціями, спеціалізованою технікою, безпілотними системами та іншим обладнанням.

Партнерами окремих проєктів MK Foundation виступають кіберспортивна організація NAVI, українська студія GSC Game World — розробник гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а також студія кіберспортивних трансляцій Maincast.