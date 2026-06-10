Фонд MK стал призером Национального конкурса «Благотворительная Украина-2025»

Диплом MK Foundation за 3-е место в Национальном конкурсе "Благотворительная Украина-2025". Фото: Благотворительный фонд MK Foundation

Благотворительный фонд MK Foundation украинского бизнесмена Максима Криппы стал призером Национального конкурса "Благотворительная Украина-2025: благотворительность на защите Украины".

Фонд вошел в тройку лучших в номинации "Благотворительность на защите Украины", которая отмечает проекты и инициативы, направленные на поддержку Сил обороны и укрепление обороноспособности государства.

"Благотворительная Украина" является крупнейшей общенациональной наградой в сфере благотворительности и волонтерства в Украине. В этом году на участие поступило 1698 заявок со всей страны.

Победителей определяли в 27 номинациях, в каждой из которых было выбрано только три лауреата.

Вхождение в число призеров Национального конкурса "Благотворительная Украина-2025" отметило системную работу MK Foundation по поддержке Сил обороны Украины, которую команда фонда реализует с первых дней полномасштабного вторжения.

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"Для нас эта награда — прежде всего признание работы всех людей, которые ежедневно помогают обеспечивать украинских военных транспортом и необходимым оборудованием. С начала деятельности фонда мы сосредоточились на практической помощи Силам обороны Украины и продолжаем делать это системно и долгосрочно", — отметил основатель фонда Максим Криппа.

MK Foundation был создан в мае 2022 года и работает исключительно за счет частного капитала учредителя. За время работы фонд передал Силам обороны более 2100 автомобилей для 321 воинской части.

Общий объем оказанной помощи превысил 1 миллиард 20 миллионов гривен.

Помимо транспортных средств, фонд обеспечивает военных генераторами, зарядными станциями, специализированной техникой, беспилотными системами и другим оборудованием.

Партнерами отдельных проектов MK Foundation выступают киберспортивная организация NAVI, украинская студия GSC Game World — разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а также студия киберспортивных трансляций Maincast.