Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Мобілізація в Україні: види повісток та де їх можна отримати arrow

Мобілізація в Україні: види повісток та де їх можна отримати

7 травня 2023 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні: види повісток та де їх можна отримати
Українські військові зі зброєю. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальну мобілізацію. Призвати на військову службу можуть громадян віком від 18 до 60 років. Чоловіки, яких мобілізували, повинні отримати повістку. 

Про це повідомляють Факти ICTV.

Читайте також:

Види повісток

  • Повістка для уточнення облікових даних

Цей вид повістки вручається призовнику для оновлення інформації. Загалом уточнюють дані щодо сімейного стану, працевлаштування та наявності дітей. За результатами інформації, чоловіка можуть звільнити від служби.

  • Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Коли чоловік отримує таку повістку, то він повинен пройти медичне обстеження. До неї також додається картка дослідження та медогляду. 

  • Повістка на призов до армії

У ній вказано термін, у який потрібно з’явитися до призовної дільниці.

До того ж в повістці на призов до армії зазначено, що військовозобов'язаний повинен мати із собою: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), а також обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності).

  • Мобілізаційне розпорядження

Ця повістка вручається військовозобов'язаним, які пройшли медкомісію та визнані придатними. 

Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. 

Як та де можуть вручити повістки

Наразі в Україні не визначено чіткого порядку законодавством, як саме потрібно вручати повістки військовозобов'язаним. Загалом її можна отримати особисто в руки будь-де. 

Повістки готують лише працівники ТЦК та СП, а вручати їх повинні лише посадові особи.

До того ж повістка повинна бути вручена особисто. Однак якщо людина відмовляється від її отримання, то складається акт про відмову із підписами уповноважених осіб, свідків.

Вручення повістки не означає, що людину відразу відправлять на фронт. Насамперед це робиться для уточнення військово-облікових даних чи проходження медкомісії.

Повістку можуть вручити:

  • особисто в руки, за місцем проживання чи роботи;
  • за її отримання не можуть розписатися батьки, дружина чи родичі;
  • її можуть залишити у дверях, кинути до поштової скриньки, але в такому разі повістка залишається непідписаною.

Військовозобов'язаний може відмовитися від повістки у присутності свідків, якщо вона заповнена з помилками.

Як виглядає повістка

На вигляд вона як невеликий документ. Вгорі зазначене прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного, а також наказ з’явитися за місцем виклику та підпис військового комісара з печаткою, а у нижній частині — підпис особи, яка отримує документ.

Наразі в Україні немає єдиного зразка повісток.

Образец повестки
Зразок повістки в Україні. Фото: Факти ICTV

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, чи можуть роботодавці за законом звільнити людину через відсутність військового квитка. А також пояснив, чи є це підставою для відмови у прийнятті на роботу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB