Мобілізація в Україні: види повісток та де їх можна отримати

Українські військові зі зброєю. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальну мобілізацію. Призвати на військову службу можуть громадян віком від 18 до 60 років. Чоловіки, яких мобілізували, повинні отримати повістку.

Про це повідомляють Факти ICTV.

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Види повісток

Повістка для уточнення облікових даних

Цей вид повістки вручається призовнику для оновлення інформації. Загалом уточнюють дані щодо сімейного стану, працевлаштування та наявності дітей. За результатами інформації, чоловіка можуть звільнити від служби.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Коли чоловік отримує таку повістку, то він повинен пройти медичне обстеження. До неї також додається картка дослідження та медогляду.

Повістка на призов до армії

У ній вказано термін, у який потрібно з’явитися до призовної дільниці.

До того ж в повістці на призов до армії зазначено, що військовозобов'язаний повинен мати із собою: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), а також обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Мобілізаційне розпорядження

Ця повістка вручається військовозобов'язаним, які пройшли медкомісію та визнані придатними.

Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації.

Як та де можуть вручити повістки

Наразі в Україні не визначено чіткого порядку законодавством, як саме потрібно вручати повістки військовозобов'язаним. Загалом її можна отримати особисто в руки будь-де.

Повістки готують лише працівники ТЦК та СП, а вручати їх повинні лише посадові особи.

До того ж повістка повинна бути вручена особисто. Однак якщо людина відмовляється від її отримання, то складається акт про відмову із підписами уповноважених осіб, свідків.

Вручення повістки не означає, що людину відразу відправлять на фронт. Насамперед це робиться для уточнення військово-облікових даних чи проходження медкомісії.

Повістку можуть вручити:

особисто в руки, за місцем проживання чи роботи;

за її отримання не можуть розписатися батьки, дружина чи родичі;

її можуть залишити у дверях, кинути до поштової скриньки, але в такому разі повістка залишається непідписаною.

Військовозобов'язаний може відмовитися від повістки у присутності свідків, якщо вона заповнена з помилками.

Як виглядає повістка

На вигляд вона як невеликий документ. Вгорі зазначене прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного, а також наказ з’явитися за місцем виклику та підпис військового комісара з печаткою, а у нижній частині — підпис особи, яка отримує документ.

Наразі в Україні немає єдиного зразка повісток.

Зразок повістки в Україні. Фото: Факти ICTV

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, чи можуть роботодавці за законом звільнити людину через відсутність військового квитка. А також пояснив, чи є це підставою для відмови у прийнятті на роботу.