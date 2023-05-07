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Мобилизация в Украине: виды повесток и где их можно получить

7 мая 2023 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мобилизация в Украине: виды повесток и где их можно получить
Украинские военные с оружием. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжили действие военного положения и всеобщую мобилизацию. Призвать на военную службу могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчины, которых мобилизовали, должны получить повестку.

Об этом сообщают Факты ICTV.

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Виды повесток

  • Повестка для уточнения учетных данных

Этот вид повестки вручается призывнику для обновления информации. В целом уточняют данные о семейном положении, трудоустройстве и наличии детей. По результатам информации, мужчину могут освободить от службы.

  • Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Когда мужчина получает такую повестку, он должен пройти медицинское обследование. К ней также прилагается карта исследования и медосмотра.

  • Повестка на призыв в армию

В ней указан срок, в который нужно явиться к призывному участку.

К тому же в повестке на призыв в армию указано, что военнообязанный должен иметь с собой: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии).

  • Мобилизационное распоряжение

Эта повестка вручается военнообязанным, которые прошли медкомиссию и признаны годными.

В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации.

Как и где могут вручить повестки

Пока в Украине не определен четкий порядок законодательством, как именно нужно вручать повестки военнообязанным. В общем ее можно получить лично в руки где угодно.

Повести готовят только работники ТЦК и СП, а вручать их должны только должностные лица.

К тому же повестка должна быть вручена лично. Однако, если человек отказывается от ее получения, то составляется акт об отказе с подписями уполномоченных лиц, свидетелей.

Вручение повестки не означает, что человека сразу отправят на фронт. Прежде всего, это делается для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.

Повестку могут вручить:

  • лично на рассмотрение, по месту жительства или работы;
  • за ее получение не могут расписаться родители, жена или родственники;
  • ее могут оставить в дверях, бросить в почтовый ящик, но в таком случае повестка остается неподписанной.

Военнообязанный может отказаться от повестки в присутствии свидетелей, если она заполнена с ошибками.

Как выглядит повестка

На вид она как небольшой документ. Вверху указана фамилия, имя и отчество военнообязанного, а также приказ явиться по месту вызова и подпись военного комиссара с печатью, а в нижней части — подпись лица, получающего документ.

Пока в Украине нет единого образца повесток.

Образец повестки
Образец повестки в Украине. Фото: Факты ICTV

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, могут ли работодатели по закону уволить человека из-за отсутствия военного билета. А также объяснил, является ли это основанием для отказа в принятии на работу.

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