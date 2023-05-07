Мобилизация в Украине: виды повесток и где их можно получить
В Украине продолжили действие военного положения и всеобщую мобилизацию. Призвать на военную службу могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчины, которых мобилизовали, должны получить повестку.
Об этом сообщают Факты ICTV.
Виды повесток
- Повестка для уточнения учетных данных
Этот вид повестки вручается призывнику для обновления информации. В целом уточняют данные о семейном положении, трудоустройстве и наличии детей. По результатам информации, мужчину могут освободить от службы.
- Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии
Когда мужчина получает такую повестку, он должен пройти медицинское обследование. К ней также прилагается карта исследования и медосмотра.
- Повестка на призыв в армию
В ней указан срок, в который нужно явиться к призывному участку.
К тому же в повестке на призыв в армию указано, что военнообязанный должен иметь с собой: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение (при наличии).
- Мобилизационное распоряжение
Эта повестка вручается военнообязанным, которые прошли медкомиссию и признаны годными.
В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации.
Как и где могут вручить повестки
Пока в Украине не определен четкий порядок законодательством, как именно нужно вручать повестки военнообязанным. В общем ее можно получить лично в руки где угодно.
Повести готовят только работники ТЦК и СП, а вручать их должны только должностные лица.
К тому же повестка должна быть вручена лично. Однако, если человек отказывается от ее получения, то составляется акт об отказе с подписями уполномоченных лиц, свидетелей.
Вручение повестки не означает, что человека сразу отправят на фронт. Прежде всего, это делается для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.
Повестку могут вручить:
- лично на рассмотрение, по месту жительства или работы;
- за ее получение не могут расписаться родители, жена или родственники;
- ее могут оставить в дверях, бросить в почтовый ящик, но в таком случае повестка остается неподписанной.
Военнообязанный может отказаться от повестки в присутствии свидетелей, если она заполнена с ошибками.
Как выглядит повестка
На вид она как небольшой документ. Вверху указана фамилия, имя и отчество военнообязанного, а также приказ явиться по месту вызова и подпись военного комиссара с печатью, а в нижней части — подпись лица, получающего документ.
Пока в Украине нет единого образца повесток.
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