MONATIK IV: старт продажу квитків на чотири унікальні шоу 2025 року!

Афіша концерту. Фото: особисте

Артист, відомий своїми культовими шоу-програмами та інноваційним підходом до мистецтва, приголомшив шанувальників новиною. Цього року MONATIK порадує своїх шанувальників релізом четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина". На честь цієї події музикант презентує серію з чотирьох унікальних концертів, що стануть подорожжю у світ музики, мистецтва та віри у світле майбутнє.

2025 рік стане для MONATIK часом великих творчих експериментів. У межах презентації свого четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина" артист оголошує одразу чотири унікальні шоу, які здивують навіть найвибагливіших шанувальників. Кожна подія — це окремий світ зі своєю атмосферою, концепцією та історією.

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Артист дасть концертні виступи на знакових майданчиках Києва: КВЦ "Парковий", Український Дім, Палац спорту та Національна опера України. Для розробки різної концепції артист долучає також трьох режисерів із унікальним баченням і навіть сам стане одним із режисерів.



Монатік. Фото: особисте

Перший захід відбудеться 11 лютого у КВЦ "Парковий" на безпечному паркінгу із забезпеченням безперебійних умов (де не завадять тривоги чи відключення світла). Артист представить новий альбом у форматі музичної екскурсії. Лише 100 квитків, з продажу яких всі кошти підуть на благодійний збір для наших захисників та захисниць.

Наступний концерт заплановано на 4 липня в історичному Українському Домі, простір якого перетвориться на музику. Глядачі зможуть побачити та почути нові композиції у спеціальних постановках на всіх чотирьох поверхах будівлі, що занурить їх у глибини альбому "Вічно танцююча людина".

Велика шоу-програма "Так вмієш лиш ти" відбудеться 20 вересня у київському Палаці спорту. Вечір обіцяє стати справжнім святом музики: прозвучать всі хіти нового альбому у дуетах із запрошеними артистами, а також улюблені легендарні пісні MONATIK у нових постановках.

Завершить цей неймовірний рік оркестровий вечір "Музика" 4 грудня в Національній опері України, де MONATIK разом із Національним президентським оркестром під орудою диригента Максима Гусака представить унікальну інтерпретацію альбому в оркестровому виконанні.

Співак Монатік. Фото: особисте

Ця серія концертів — не просто музичні події, які розроблялися автором з усією йому притаманною любов'ю та ритмом. Вони покликані об’єднувати саме таких, як ми, українців. Кожна з шоу-програм надихне, допоможе підтримати наше ментальне здоров’я та подарує такі необхідні позитивні емоції, яких так потребують всі українці в ці непрості часи. Ці концерти покажуть, що українська поп-музика на світовому рівні, а також вона є інноваційною та емоційно насиченою.

Окрім збору коштів на підтримку бригад ЗСУ, якими опікується MONATIK, артист залучить до подій соціальні ініціативи, які працюють із важливими питаннями нашого суспільства: інклюзивність, реабілітація постраждалих після війни та підтримка ментального здоров'я. Кожен глядач не лише отримає унікальний музичний досвід під час концерту, а й зможе стати частиною ініціатив, що змінюють суспільство на краще.

ПОСИЛАННЯ НА КВИТКИ

4 альбом. 4 події. Вічно танцююча людина вже йде. Так вмієш лиш ти, тож приходь і ти… на тебе чекає музика. Квитки вже у продажу!