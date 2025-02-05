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MONATIK IV: продажа билетов на 4 уникальные шоу-программы 2025

5 февраля 2025 15:15
Марина Кисадели - Редактор
MONATIK IV: старт продаж билетов на четыре уникальных шоу 2025 года!
Афиша концерта. Фото: личное
Марина Кисадели - Редактор

Артист, известный своими культовыми шоу-программами и инновационным подходом к искусству, ошеломил поклонников новостью. В этом году MONATIK порадует своих поклонников релизом четвертого сольного альбома "Вечно танцующий человек". В честь этого события музыкант представляет серию из четырех уникальных концертов, которые станут путешествием в мир музыки, искусства и веры в светлое будущее.

2025 год станет для MONATIK временем больших творческих экспериментов. В рамках презентации своего четвертого сольного альбома "Вечно танцующий человек" артист объявляет сразу четыре уникальных шоу, которые удивят даже самых требовательных поклонников. Каждое событие — это отдельный мир со своей атмосферой, концепцией и историей.

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Артист даст концертные выступления на знаковых площадках Киева: КВЦ "Парковый", Украинский Дом, Дворец спорта и Национальная опера Украины. Для разработки различной концепции артист привлекает также трех режиссеров с уникальным видением и даже сам станет одним из режиссеров.

монатик киев концерт 2025
Монатик Монатик. Фото: личное

Первое мероприятие состоится 11 февраля в КВЦ "Парковый" на безопасном паркинге с обеспечением бесперебойных условий (где не помешают тревоги или отключения света). Артист представит новый альбом в формате музыкальной экскурсии. Только 100 билетов, с продажи которых все средства пойдут на благотворительный сбор для наших защитников и защитниц.

Следующий концерт запланирован на 4 июля в историческом Украинском Доме, пространство которого превратится в музыку. Зрители смогут увидеть и услышать новые композиции в специальных постановках на всех четырех этажах здания, что погрузит их в глубины альбома "Вечно танцующий человек".

Большая шоу-программа "Так умеешь лишь ты" состоится 20 сентября в киевском Дворце спорта. Вечер обещает стать настоящим праздником музыки: прозвучат все хиты нового альбома в дуэтах с приглашенными артистами, а также любимые легендарные песни MONATIK в новых постановках.

Завершит этот невероятный год оркестровый вечер "Музыка" 4 декабря в Национальной опере Украины, где MONATIK вместе с Национальным президентским оркестром под руководством дирижера Максима Гусака представит уникальную интерпретацию альбома в оркестровом исполнении.

монатик концерт киев
Певец Монатик. Фото: личное

Эта серия концертов — не просто музыкальные события, которые разрабатывались автором со всей ему присущей любовью и ритмом. Они призваны объединять именно таких, как мы, украинцев. Каждая из шоу-программ вдохновит, поможет поддержать наше ментальное здоровье и подарит столь необходимые положительные эмоции, в которых так нуждаются все украинцы в эти непростые времена. Эти концерты покажут, что украинская поп-музыка на мировом уровне, а также она является инновационной и эмоционально насыщенной.

Кроме сбора средств в поддержку бригад ВСУ, которыми занимается MONATIK, артист привлечет к событиям социальные инициативы, которые работают с важными вопросами нашего общества: инклюзивность, реабилитация пострадавших после войны и поддержка ментального здоровья. Каждый зритель не только получит уникальный музыкальный опыт во время концерта, но и сможет стать частью инициатив, меняющих общество к лучшему.

ССЫЛКА НА БИЛЕТЫ

4 альбом. 4 события. Вечно танцующий человек уже идет. Так умеешь только ты, поэтому приходи и ты... тебя ждет музыка. Билеты уже в продаже!

Дмитрий Монатик концерт музыка шоу-бизнес Монатик

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