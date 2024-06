У Києві пройшов забіг Go to the Future на підтримку військових з ампутаціями

Учасники забігу Go to the Future від фонду Future for Ukraine (FFU). Фото: Future for Ukraine

Дощ недільного ранку у Києві не завадив активним українцям вийти на забіг на ВДНГ на підтримку наших захисників, які втратили кінцівки на війні, та адаптуються до нового життя з протезом. 16 червня кияни та гості міста, а також американські партнери заходу та українські військові з протезами об’єдналися, щоб формувати в суспільстві нову культуру ставлення до можливостей людей з протезами та довести, що ампутація не обмежує, і після протезування людина може навіть бігти!

Благодійний забіг у Києві

Благодійний забіг Go to the Future пройшов за ініціативи фонду Future for Ukraine (FFU) та фінансової підтримки Pfizer Foundation. Медичний партнер заходу — клініка Medical Center Orthotics & Prosthetics, яка понад 15 років забезпечувала якісне протезування для американських ветеранів воєн в Афганістані та Іраку, і зараз допомагає українським важкопораненим бійцям у межах програми фонду FFU.

До забігу долучилися понад 1000 людей. Це професійні бігуни, аматори бігу, відомі люди з шоубізу та інші активні українці, які хотіли показати свою підтримку захисникам з ампутаціями. Кожен охочий міг подолати дистанцію 5 км, 2 км або 600 м на біговій алеї під липами на ВДНГ. Або ж приєднались онлайн з будь-якого куточка світу. Також була дитяча дистанція 200 м та 400 м.

"Ідея забігу із протезованими військовими виникла в процесі роботи нашого напрямку протезування. Коли людина втрачає кінцівку, вона проходить складний емоційний період. І тут ми маємо стати на бік цих людей і разом показати суспільству, що вони гідні повернутися до активного життя, а статус інвалідності, який отримує людина після ампутації — це лише висновок на папері. Вони можуть працювати і навіть бігати", — зазначила Олена Ніколаєнко, президентка FFU в США, волонтерка-кураторка зі стратегії та розвитку FFU International.

Спортивний захід розпочався з естафети 400 метрів, у якій взяли участь військові, протезовані за підтримки фонду FFU, зірки шоубізу та лідери думок. П'ять команд були названі позивними військових — учасників естафети: Петра Кулика — "Ковель", Євгена Удовенка — "Удав", Владислава Курілова — "Монако", Дениса Єрмуратського — "Ваканда" та Олександра Чайки — "Чайка".

Так, у команді "Ваканда" з Денисом естафету біг фронтмен рок-гурту O.Torvald Женя Галич.

Денис нещодавно пройшов протезування та реабілітацію у клініці MCOP у Вашингтоні. Він лише місяць з протезом, і зізнається, що поки йому складно. Проте забіг Go to the Future дуже змотивув Дениса.

"Я бачу, які можливості дає протезування. Тож буду активно його опановувати", — поділився захисник.

Євген Удовенко (позивний — Удав) з протезом вже рік. За кілька днів до забігу, під час навчання для протезистів та реабілітологів у Києві від фахівців MCOP, військовому встановили біговий протез, аби той зміг взяти участь у командній естафеті. Вдалося йому це відмінно!

Доктор Фархад Остоварі, клінічний директор MCOP, який з колегами теж біг дистанцію 5 км, був вражений, наскільки швидко військовий опанував новий протез.

"Лише погляньте на Євгена, йому кілька днів тому встановили біговий протез і він вже біжить швидше за всіх! Саме заради цього ми тут, у Києві, з командою MCOP. Щоб допомагати українцям, які втратили кінцівки на війні, повернути можливості активного руху", — ділиться враженнями доктор Остоварі.

Також естафету разом із військовими бігли співачки: TAYANNA, Злата Огнєвіч, ROXOLANA, Ганна Завальська, вокалістка Tember Blanche Олександра Ганапольська, ведучий Нікіта Добринін та музикант Пилип Коляденко.

Перед забігом на дистанції 5 та 2 кілометри тренери зі спортивного хабу функціонального тренінгу ЕБШ провели для учасників колективну руханку.

Першими стартували учасники забігу 5 км, за ними — 2 км. У натовпі перед стартом можна було зустріти й професійних бігунів, і аматорів бігу, і навіть тих, хто робив це вперше заради важливої мети — підтримати військових з ампутаціями. Поруч з цивільними дистанцію долали і протезовані військові.

Сергій Храпко, ветеран російсько-української війни, отримав поранення ще у 2015 році під час проведення АТО. Сергій має подвійну ампутацію лівої руки та ноги. Веде активний спосіб життя, долає півмарафони, відвідує важкопоранених бійців у госпіталях та своїм прикладом надихає їх не здаватися.

"Я отримав протез ще у 2016 році, коли в нас у суспільстві про протезування нічого не знали, і кількість людей, які могли б поділитися особистим досвідом, дорівнювала нулю. І я особисто знаю, як це, коли є запитання, а не маєш відповіді. Тому такі заходи, як сьогодні, дуже важливі не лише для хлопців з ампутаціями, але й для суспільної свідомості!" — поділився враженнями від заходу Сергій впевнено крокуючи доріжкою на 2 км.

На підтримку військових бігли і RestoRun Team — команди ресторанів Києва: кафе "044", "Улюблений дядя", Milk Bar, Good Girl, Win Bar, мережі "Сім’я ресторанів Дмитра Борисова", The Burger, The Cake, LoggerHead, кафе "Марія" та MAD BAR`s HOUSE зі Львова.

О 12:00 стартував дитячий забіг на 200 на 400 метрів. Кожен учасник отримав медаль фінішера.

Після забігу ведучий Нікіта Добринін провів функціональне тренування ексклюзивно для учасників заходу Go to the Future. Участь могли взяти ті, хто попередньо зареєструвався на зіркове тренування та зробив донат на протезування та реабілітацію військових зі складними випадками ампутації, які забезпечує фонд Future for Ukraine.

Також 16 червня на ВДНГ для дорослих провели заняття з йоги та чайну церемонію. Діти могли безплатно позайматися з тренером на батутах, відвідати творчу майстерню та майстер-клас з акробатики від ветерана з протезом Сашка Чайки.

Скільки грошей вдалося зібрати

Командний забіг, який попри сильний дощ відвідали понад 1000 українців, став гарним прикладом, що суспільство прагне до змін і готове допомагати нашим захисникам з ампутаціями адаптуватися до цивільного життя з протезом. Адже формувати нову культуру ставлення до людей з протезами — наше завдання сьогодні. Як повідомляють у фонді, на заході вдалося зібрати майже 300 000 грн, які підуть на протезування та реабілітацію складних випадків ампутацій наших військових. Ви також можете долучитися до збору на сайті фонду та підтримати наших героїв, які очікують своєї черги на протезування за кордоном.

