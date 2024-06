В Киеве прошел забег Go to the Future в поддержку военных с ампутациями

Участники забега Go to the Future от фонда Future for Ukraine (FFU). Фото: Future for Ukraine

Дождь воскресного утра в Киеве не помешал активным украинцам выйти на забег на ВДНХ в поддержку наших потерявших конечности на войне защитников и адаптирующихся к новой жизни с протезом. 16 июня киевляне и гости города, а также американские партнеры и украинские военные с протезами объединились, чтобы формировать в обществе новую культуру отношения к возможностям людей с протезами и доказать, что ампутация не ограничивает и после протезирования человек может даже бежать!

Об этом сообщила пресс-служба фонда Future for Ukraine.

Читайте также:

Благотворительный забег в Киеве

Благотворительный забег Go to the Future прошел по инициативе фонда Future for Ukraine (FFU) и финансовой поддержки Pfizer Foundation. Медицинский партнер мероприятия — клиника Medical Center Orthotics & Prosthetics, которая более 15 лет обеспечивала качественное протезирование для американских ветеранов войн в Афганистане и Ираке и сейчас помогает украинским тяжело раненым бойцам в рамках программы фонда FFU.

К забегу присоединились более 1000 человек. Это профессиональные бегуны, любители бега, известные люди из шоу-бизнеса и другие активные украинцы, желающие показать свою поддержку защитникам с ампутациями. Каждый желающий мог преодолеть дистанцию 5 км, 2 км или 600 м на беговой аллее под липами на ВДНХ. Или присоединились онлайн из любого уголка мира. Также была детская дистанция 200 м и 400 м.

Елена Николаено (FFU), Майкл Коркоран, Ян Фотергилл и Фархад Остовари из MCOP. Фото: Future for Ukraine

"Идея забега с протезированными военными возникла в процессе работы нашего направления протезирования. Когда человек теряет концовку, он проходит сложный эмоциональный период. И здесь мы должны встать на сторону этих людей и вместе показать обществу, что они достойны вернуться к активной жизни, а статус инвалидности, который человек получает после ампутации, — это лишь вывод на бумаге. Они могут работать и даже бегать", — отметила Елена Николаенко, президент FFU в США, волонтер-куратор по стратегии и развитию FFU International.

Спортивное мероприятие началось с эстафеты 400 метров, в которой приняли участие военные, протезированные при поддержке фонда FFU, звезды шоу-бизнеса и лидеры мнений. Пять команд были названы позывными военных — участников эстафеты: Петра Кулика — "Ковель", Евгения Удовенко — "Удав", Владислава Курилова — "Монако", Дениса Ермуратского — "Ваканда" и Александра Чайки — "Чайка".

Так, в команде "Ваканда" с Денисом эстафету бежал фронтмен рок-группы O.Torvald Женя Галич.

Женя Галич и Денис Ермуратский после эстафеты. Фото: Future for Ukraine

Денис недавно прошел протезирование и реабилитацию в клинике MCOP в Вашингтоне. Он всего месяц с протезом и признается, что пока ему сложно. Однако забег Go to the Future очень мотивировал Дениса.

"Я вижу, какие возможности дает протезирование. Поэтому буду активно им овладевать", — поделился защитник.

Евгений Удовенко (позывной "Удав") с протезом уже год. За несколько дней до забега, во время обучения для протезистов и реабилитологов в Киеве от специалистов MCOP, военному установили беговой протез, чтобы смог принять участие в командной эстафете. Удалось ему это отлично!

Евгений Удовенко одолевает эстафету 400 метров на новом беговом протезе. Фото: Future for Ukraine

Доктор Фархад Остовари, клинический директор MCOP, который с коллегами тоже бежал дистанцию 5 км, был поражен, насколько быстро военный овладел новым протезом.

"Только посмотрите на Евгения, ему несколько дней назад установили беговой протез и он уже бежит быстрее всех! Именно ради этого мы здесь, в Киеве, с командой MCOP. Чтобы помогать потерявшим конечности на войне украинцам, вернуть возможности активного движения", — делится впечатлениями доктор Остовари.

Доктор Фархад Остовари и Ян Фотергилл во время забега на дистанцию 5 км. Фото: Future for Ukraine

Также эстафету вместе с военными бежали певицы: TAYANNA, Злата Огневич, ROXOLANA, Анна Завальская, вокалистка Tember Blanche Александра Ганапольская, ведущий Никита Добрынин и музыкант Филипп Коляденко.

Перед забегом на дистанции 5 и 2 километра тренеры спортивного хаба функционального тренинга ЭБШ провели для участников коллективную движку.

Коллективное движение участников забега Go to the Future. Фото: Future for Ukraine

Первыми стартовали участники забега 5 км, за ними – 2 км. В толпе перед стартом можно встретить и профессиональных бегунов, и любителей бега, и даже тех, кто делал это впервые ради важной цели — поддержать военных с ампутациями. Наряду с гражданскими дистанцию преодолевали и протезированные военные.

Сергей Храпко, ветеран российско-украинской войны, получил ранения в 2015 году во время проведения АТО. Сергей имеет двойную ампутацию левой руки и ноги. Ведет активный образ жизни, одолевает полумарафоны, посещает тяжелораненых бойцов в госпиталях и своим примером вдохновляет их не сдаваться.

"Я получил протез еще в 2016 году, когда у нас в обществе о протезировании ничего не знали, и количество людей, которые могли бы поделиться личным опытом, равнялось нулю. И я лично знаю, как это, когда есть вопросы, а нет ответа. Поэтому такие меры, как сегодня, очень важны не только для ребят с ампутациями, но и для общественного сознания!" — поделился впечатлениями от мероприятия Сергей, уверенно шагая по дорожке на 2 км.

В поддержку военных бежали и RestoRun Team - команды ресторанов Киева: кафе "044", "Любимый дядя", Milk Bar, Good Girl, Win Bar, сети "Семья ресторанов Дмитрия Борисова", The Burger, The Cake, LoggerHead, кафе "Мария" и MAD BAR`s HOUSE из Львова.

Команда BPSH на дистанции 2 км. Фото: Future for Ukraine

В 12:00 стартовал детский забег на 200 на 400 м. Каждый участник получил медаль финишера.

Детский забег на дистанцию 400 м. Фото: Future for Ukraine

Детский забег на дистанцию 400 м. Фото: Future for Ukraine

После забега ведущий Никита Добрынин провел функциональную тренировку эксклюзивно для участников мероприятия Go to the Future. Участие могли принять те, кто зарегистрировался на звездную тренировку и сделал донат на протезирование и реабилитацию военных со сложными случаями ампутации, которые обеспечивает фонд Future for Ukraine.

Ведущий Никита Добрынин проводит тренировки. Фото: Future for Ukraine

Также 16 июня на ВДНХ для взрослых провели занятия по йоге и чайную церемонию. Дети могли бесплатно позаниматься с тренером на батутах, посетить творческую мастерскую и мастер-класс по акробатике от ветерана с протезом Саши Чайки.

Сколько денег удалось собрать

Командный забег, который, несмотря на сильный дождь, посетили более 1000 украинцев, стал хорошим примером, что общество стремится к переменам и готово помогать нашим защитникам с ампутациями адаптироваться к гражданской жизни с протезом. Ведь формировать новую культуру отношение к людям с протезами наша задача сегодня. Как сообщают в фонде, на мероприятии удалось собрать около 300 000 грн, которые пойдут на протезирование и реабилитацию сложных случаев ампутаций наших военных. Вы также можете присоединиться к сбору на сайте фонда и поддержать наших героев, которые ожидают своей очереди на протезирование за границей.

Напомним, в Киеве в одной из лабораторий Киевского политехнического института 17-летняя выпускница Анастасия Миницкая вместе с наставником изобрела уникальный материал. Он может оказаться полезным для Вооруженных сил Украины.

Ранее во Львове начал работу Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Это произошло благодаря поддержке Германии.