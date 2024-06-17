В Киеве прошел забег Go to the Future в поддержку военных с ампутациями

На благотворительном забеге в поддержку ветеранов с ампутациями собрали более 300 тысяч гривен
Дождь воскресного утра в Киеве не помешал активным украинцам выйти на забег на ВДНХ в поддержку наших потерявших конечности на войне защитников и адаптирующихся к новой жизни с протезом. 16 июня киевляне и гости города, а также американские партнеры и украинские военные с протезами объединились, чтобы формировать в обществе новую культуру отношения к возможностям людей с протезами и доказать, что ампутация не ограничивает и после протезирования человек может даже бежать!
Об этом сообщила пресс-служба фонда Future for Ukraine.
Благотворительный забег в Киеве
Благотворительный забег Go to the Future прошел по инициативе фонда Future for Ukraine (FFU) и финансовой поддержки Pfizer Foundation. Медицинский партнер мероприятия — клиника Medical Center Orthotics & Prosthetics, которая более 15 лет обеспечивала качественное протезирование для американских ветеранов войн в Афганистане и Ираке и сейчас помогает украинским тяжело раненым бойцам в рамках программы фонда FFU.
К забегу присоединились более 1000 человек. Это профессиональные бегуны, любители бега, известные люди из шоу-бизнеса и другие активные украинцы, желающие показать свою поддержку защитникам с ампутациями. Каждый желающий мог преодолеть дистанцию 5 км, 2 км или 600 м на беговой аллее под липами на ВДНХ. Или присоединились онлайн из любого уголка мира. Также была детская дистанция 200 м и 400 м.
"Идея забега с протезированными военными возникла в процессе работы нашего направления протезирования. Когда человек теряет концовку, он проходит сложный эмоциональный период. И здесь мы должны встать на сторону этих людей и вместе показать обществу, что они достойны вернуться к активной жизни, а статус инвалидности, который человек получает после ампутации, — это лишь вывод на бумаге. Они могут работать и даже бегать", — отметила Елена Николаенко, президент FFU в США, волонтер-куратор по стратегии и развитию FFU International.
Спортивное мероприятие началось с эстафеты 400 метров, в которой приняли участие военные, протезированные при поддержке фонда FFU, звезды шоу-бизнеса и лидеры мнений. Пять команд были названы позывными военных — участников эстафеты: Петра Кулика — "Ковель", Евгения Удовенко — "Удав", Владислава Курилова — "Монако", Дениса Ермуратского — "Ваканда" и Александра Чайки — "Чайка".
Так, в команде "Ваканда" с Денисом эстафету бежал фронтмен рок-группы O.Torvald Женя Галич.
Денис недавно прошел протезирование и реабилитацию в клинике MCOP в Вашингтоне. Он всего месяц с протезом и признается, что пока ему сложно. Однако забег Go to the Future очень мотивировал Дениса.
"Я вижу, какие возможности дает протезирование. Поэтому буду активно им овладевать", — поделился защитник.
Евгений Удовенко (позывной "Удав") с протезом уже год. За несколько дней до забега, во время обучения для протезистов и реабилитологов в Киеве от специалистов MCOP, военному установили беговой протез, чтобы смог принять участие в командной эстафете. Удалось ему это отлично!
Доктор Фархад Остовари, клинический директор MCOP, который с коллегами тоже бежал дистанцию 5 км, был поражен, насколько быстро военный овладел новым протезом.
"Только посмотрите на Евгения, ему несколько дней назад установили беговой протез и он уже бежит быстрее всех! Именно ради этого мы здесь, в Киеве, с командой MCOP. Чтобы помогать потерявшим конечности на войне украинцам, вернуть возможности активного движения", — делится впечатлениями доктор Остовари.
Также эстафету вместе с военными бежали певицы: TAYANNA, Злата Огневич, ROXOLANA, Анна Завальская, вокалистка Tember Blanche Александра Ганапольская, ведущий Никита Добрынин и музыкант Филипп Коляденко.
Перед забегом на дистанции 5 и 2 километра тренеры спортивного хаба функционального тренинга ЭБШ провели для участников коллективную движку.
Первыми стартовали участники забега 5 км, за ними – 2 км. В толпе перед стартом можно встретить и профессиональных бегунов, и любителей бега, и даже тех, кто делал это впервые ради важной цели — поддержать военных с ампутациями. Наряду с гражданскими дистанцию преодолевали и протезированные военные.
Сергей Храпко, ветеран российско-украинской войны, получил ранения в 2015 году во время проведения АТО. Сергей имеет двойную ампутацию левой руки и ноги. Ведет активный образ жизни, одолевает полумарафоны, посещает тяжелораненых бойцов в госпиталях и своим примером вдохновляет их не сдаваться.
"Я получил протез еще в 2016 году, когда у нас в обществе о протезировании ничего не знали, и количество людей, которые могли бы поделиться личным опытом, равнялось нулю. И я лично знаю, как это, когда есть вопросы, а нет ответа. Поэтому такие меры, как сегодня, очень важны не только для ребят с ампутациями, но и для общественного сознания!" — поделился впечатлениями от мероприятия Сергей, уверенно шагая по дорожке на 2 км.
В поддержку военных бежали и RestoRun Team - команды ресторанов Киева: кафе "044", "Любимый дядя", Milk Bar, Good Girl, Win Bar, сети "Семья ресторанов Дмитрия Борисова", The Burger, The Cake, LoggerHead, кафе "Мария" и MAD BAR`s HOUSE из Львова.
В 12:00 стартовал детский забег на 200 на 400 м. Каждый участник получил медаль финишера.
После забега ведущий Никита Добрынин провел функциональную тренировку эксклюзивно для участников мероприятия Go to the Future. Участие могли принять те, кто зарегистрировался на звездную тренировку и сделал донат на протезирование и реабилитацию военных со сложными случаями ампутации, которые обеспечивает фонд Future for Ukraine.
Также 16 июня на ВДНХ для взрослых провели занятия по йоге и чайную церемонию. Дети могли бесплатно позаниматься с тренером на батутах, посетить творческую мастерскую и мастер-класс по акробатике от ветерана с протезом Саши Чайки.
Сколько денег удалось собрать
Командный забег, который, несмотря на сильный дождь, посетили более 1000 украинцев, стал хорошим примером, что общество стремится к переменам и готово помогать нашим защитникам с ампутациями адаптироваться к гражданской жизни с протезом. Ведь формировать новую культуру отношение к людям с протезами наша задача сегодня. Как сообщают в фонде, на мероприятии удалось собрать около 300 000 грн, которые пойдут на протезирование и реабилитацию сложных случаев ампутаций наших военных. Вы также можете присоединиться к сбору на сайте фонда и поддержать наших героев, которые ожидают своей очереди на протезирование за границей.
Напомним, в Киеве в одной из лабораторий Киевского политехнического института 17-летняя выпускница Анастасия Миницкая вместе с наставником изобрела уникальный материал. Он может оказаться полезным для Вооруженных сил Украины.
Ранее во Львове начал работу Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Это произошло благодаря поддержке Германии.
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