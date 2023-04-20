На честь Дня Землі у 39 містах створять ланцюг єдності
З нагоди Дня Землі ініціатива UAnimals організує акцію EcoUnity for Ukraine на всіх шести континентах. Учасники у 38 містах формуватимуть символічний ланцюг єдності, щоб підтримати Україну та закликати до покарання Росії за екологічні злочини під час війни.
Про це повідомляє UAnimals.
Акція єдності відбудеться у 38 містах
Дякуємо всім партнерам, спільноті Klych та громадській організації Communities Army of Ukraine. Більш детальну інформацію про захід можна знайти на сайті. Акція відбудеться у наступних містах.
1. Німеччина, Аугсбург, 21.04;
2. Австралія, Сідней, 22.04;
3. Австрія, Зальцбург, 22.04;
4. Фінляндія, Порі, 22.04;
5. Франція, Париж, 22.04;
6. Франція, Гренобль, 22.04;
7. Франція, Нант, 22.04;
8. Німеччина, Єна, 22.04;
9. Німеччина, Мюнхен, 22.04;
10. Німеччина, Штутгарт, 22.04;
11. Італія, Мілан, 22.04;
12. Італія, Павія, 22.04;
13. Литва, Вільнюс, 22.04;
14. Молдова, Кишинів, 22.04;
15. Чорногорія, Цетіньє, 22.04;
16. Польща, Краків 22.04;
17. Португалія, Лісабон, 22.04;
18. Румунія, Бухарест, 22.04;
19. Словаччина, Братислава, 22.04;
20. Іспанія, Аліканте, 22.04;
21. Іспанія, Кальп, 22.04;
22. Іспанія, Плайя-де-Аро, 22.04;
23. Швеція, Лінчепінг, 22.04;
24. Швейцарія, Женева, 22.04;
25. Великобританія, Інвернес, 22.04;
26. Великобританія, Лондон, 22.04;
27. Великобританія, Шефілд, 22.04;
28. Чехія, Брно, 23.04;
29. Фінляндія, Гельсінкі, 23.04;
30. Німеччина, Котбус, 23.04;
31. Лос-Анджелес CA 22.04;
32. Остін TX 22.04;
33. Грінвілл, SC 22.04;
34. Кенія, Нейробі 22.04;
35. Антарктида, станція "Академік Вернадський";
36. Японія, Йоккаїчі, 22.04;
37. Туреччина, Стамбул 21.04;
38. Таїланд, Бангкок 22.04;
39. Еквадор, Галапагоські острови 22.04.
Нагадаємо, що українці, які живуть на захоплених Росією територіях, продовжують чинити опір окупантам. Активісти громадського руху опору окупації "Жовта стрічка" проводять флешмоб на тимчасово окупованих територіях.