На честь Дня Землі у 39 містах створять ланцюг єдності

Люди тримаються за руки на честь Дня землі. Фото: Freepik

З нагоди Дня Землі ініціатива UAnimals організує акцію EcoUnity for Ukraine на всіх шести континентах. Учасники у 38 містах формуватимуть символічний ланцюг єдності, щоб підтримати Україну та закликати до покарання Росії за екологічні злочини під час війни.

Про це повідомляє UAnimals.

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Акція єдності відбудеться у 38 містах

Дякуємо всім партнерам, спільноті Klych та громадській організації Communities Army of Ukraine. Більш детальну інформацію про захід можна знайти на сайті. Акція відбудеться у наступних містах.

1. Німеччина, Аугсбург, 21.04;

2. Австралія, Сідней, 22.04;

3. Австрія, Зальцбург, 22.04;

4. Фінляндія, Порі, 22.04;

5. Франція, Париж, 22.04;

6. Франція, Гренобль, 22.04;

7. Франція, Нант, 22.04;

8. Німеччина, Єна, 22.04;

9. Німеччина, Мюнхен, 22.04;

10. Німеччина, Штутгарт, 22.04;

11. Італія, Мілан, 22.04;

12. Італія, Павія, 22.04;

13. Литва, Вільнюс, 22.04;

14. Молдова, Кишинів, 22.04;

15. Чорногорія, Цетіньє, 22.04;

16. Польща, Краків 22.04;

17. Португалія, Лісабон, 22.04;

18. Румунія, Бухарест, 22.04;

19. Словаччина, Братислава, 22.04;

20. Іспанія, Аліканте, 22.04;

21. Іспанія, Кальп, 22.04;

22. Іспанія, Плайя-де-Аро, 22.04;

23. Швеція, Лінчепінг, 22.04;

24. Швейцарія, Женева, 22.04;

25. Великобританія, Інвернес, 22.04;

26. Великобританія, Лондон, 22.04;

27. Великобританія, Шефілд, 22.04;

28. Чехія, Брно, 23.04;

29. Фінляндія, Гельсінкі, 23.04;

30. Німеччина, Котбус, 23.04;

31. Лос-Анджелес CA 22.04;

32. Остін TX 22.04;

33. Грінвілл, SC 22.04;

34. Кенія, Нейробі 22.04;

35. Антарктида, станція "Академік Вернадський";

36. Японія, Йоккаїчі, 22.04;

37. Туреччина, Стамбул 21.04;

38. Таїланд, Бангкок 22.04;

39. Еквадор, Галапагоські острови 22.04.

Нагадаємо, що українці, які живуть на захоплених Росією територіях, продовжують чинити опір окупантам. Активісти громадського руху опору окупації "Жовта стрічка" проводять флешмоб на тимчасово окупованих територіях.