В честь Дня Земли в 39 городах создадут цепь единства
В честь Дня Земли инициатива UAnimals организует акцию EcoUnity for Ukraine на всех шести континентах. Участники в 38 городах будут формировать символическую цепь единства, чтобы поддержать Украину и призвать к наказанию России за экологические преступления во время войны.
Об этом сообщает UAnimals.
Акция единства состоится в 38 городах
Спасибо всем партнерам, сообществу Klych и общественной организации Communities Army of Ukraine. Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте. Акция состоится в следующих городах.
1. Германия, Аугсбург, 21.04;
2. Австралия, Сидней, 22.04;
3. Австрия, Зальцбург, 22.04;
4. Финляндия, Пори, 22.04;
5. Франция, Париж, 22.04;
6. Франция, Гренобль, 22.04;
7. Франция, Нант, 22.04;
8. Германия, Йена, 22.04;
9. Германия, Мюнхен, 22.04;
10. Германия, Штутгарт, 22.04;
11. Италия, Милан, 22.04;
12. Италия, Павия, 22.04;
13. Литва, Вильнюс, 22.04;
14. Молдова, Кишинев, 22.04;
15. Черногория, Цетинье, 22.04;
16. Польша, Краков 22.04;
17. Португалия, Лиссабон, 22.04;
18. Румыния, Бухарест, 22.04;
19. Словакия, Братислава, 22.04;
20. Испания, Аликанте, 22.04;
21. Испания, Кальп, 22.04;
22. Испания, Плайя-де-Аро, 22.04;
23. Швеция, Линчёпинг, 22.04;
24. Швейцария, Женева, 22.04;
25. Великобритания, Инвернесс, 22.04;
26. Великобритания, Лондон, 22.04;
27. Великобритания, Шеффилд, 22.04;
28. Чехия, Брно, 23.04;
29. Финляндия, Хельсинки, 23.04;
30. Германия, Котбус, 23.04;
31. Лос-Анджелес CA 22.04;
32. Остин TX 22.04;
33. Гринвилл, SC 22.04;
34. Кения, Нейроби 22.04;
35. Антарктида, станция "Академик Вернадский";
36. Япония, Йоккаичи, 22.04;
37. Турция, Стамбул 21.04;
38. Таиланд, Бангкок 22.04;
39. Эквадор, Галапагосские острова 22.04.
Напомним, что украинцы, живущие на захваченных Россией территориях, продолжают сопротивляться оккупантам. Активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" проводят флешмоб на временно оккупированных территориях.