В честь Дня Земли в 39 городах создадут цепь единства

Люди держатся за руки в честь Дня Земли. Фото: Freepik

В честь Дня Земли инициатива UAnimals организует акцию EcoUnity for Ukraine на всех шести континентах. Участники в 38 городах будут формировать символическую цепь единства, чтобы поддержать Украину и призвать к наказанию России за экологические преступления во время войны.

Об этом сообщает UAnimals.

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Акция единства состоится в 38 городах

Спасибо всем партнерам, сообществу Klych и общественной организации Communities Army of Ukraine. Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте. Акция состоится в следующих городах.

1. Германия, Аугсбург, 21.04;

2. Австралия, Сидней, 22.04;

3. Австрия, Зальцбург, 22.04;

4. Финляндия, Пори, 22.04;

5. Франция, Париж, 22.04;

6. Франция, Гренобль, 22.04;

7. Франция, Нант, 22.04;

8. Германия, Йена, 22.04;

9. Германия, Мюнхен, 22.04;

10. Германия, Штутгарт, 22.04;

11. Италия, Милан, 22.04;

12. Италия, Павия, 22.04;

13. Литва, Вильнюс, 22.04;

14. Молдова, Кишинев, 22.04;

15. Черногория, Цетинье, 22.04;

16. Польша, Краков 22.04;

17. Португалия, Лиссабон, 22.04;

18. Румыния, Бухарест, 22.04;

19. Словакия, Братислава, 22.04;

20. Испания, Аликанте, 22.04;

21. Испания, Кальп, 22.04;

22. Испания, Плайя-де-Аро, 22.04;

23. Швеция, Линчёпинг, 22.04;

24. Швейцария, Женева, 22.04;

25. Великобритания, Инвернесс, 22.04;

26. Великобритания, Лондон, 22.04;

27. Великобритания, Шеффилд, 22.04;

28. Чехия, Брно, 23.04;

29. Финляндия, Хельсинки, 23.04;

30. Германия, Котбус, 23.04;

31. Лос-Анджелес CA 22.04;

32. Остин TX 22.04;

33. Гринвилл, SC 22.04;

34. Кения, Нейроби 22.04;

35. Антарктида, станция "Академик Вернадский";

36. Япония, Йоккаичи, 22.04;

37. Турция, Стамбул 21.04;

38. Таиланд, Бангкок 22.04;

39. Эквадор, Галапагосские острова 22.04.

Напомним, что украинцы, живущие на захваченных Россией территориях, продолжают сопротивляться оккупантам. Активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" проводят флешмоб на временно оккупированных территориях.