На Рівненщині розширили центр реабілітації — як допомогла Нова пошта

Реабілітаційний центр на Рівненщині. Фото: Олена Плахова/Instagram

У Рівненській області в центрі реабілітації для військових та цивільних побудували десять нових сучасних модульних будинків. Містечко звели за пів року — в розширення центру інвестувала "Нова пошта".

Про це повідомила директорка з корпоративних комунікацій групи компаній "Нова пошта" Олена Плахова в Instagram у середу, 20 листопада.

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Реабцентр на Рівненщині. Фото: Олена Плахова/Instagram

"Нова пошта" інвестувала в реабілітаційний центр 25 млн гривень

За словами Олени Плахової, компанія працювала над створенням програми підтримки мобілізованих співробітників, яких станом на зараз 3620 людей.

"Ми розуміли, що реабілітація — необхідна умова. І тим, хто повертається на службу, і для тих, кого демобілізовано через травми. Реабілітація і фізична, і психологічна. Тож ми шукали такий заклад і почали співпрацю з декількома. В тому числі з Рівненським обласним центром реабілітації. І наші ветерани завжди дякують нам за забезпечення їх реабілітації в цьому центрі, бо вона якісна і для людей", — йдеться в повідомленні.

Нова Пошта інвестувала в реабцентр на Рівненщині. Фото: Олена Плахова/Instagram

"Нова пошта" інвестувала в реабілітаційний центр на Рівненщині 25 млн гривень і на території госпіталю побудувала десять модульних будинків, призначених для проживання військових та цивільних під час реабілітації.

Містечко звели за шість місяців. Будинки облаштовані спеціальними сигналами для тих, хто має порушення слуху чи зору. Також встановлено теплі підлоги, поручні, пандуси, широченні веранди для зручності людей на кріслах колісних.

Модульне містечко вже відкрили, і сьогодні туди вже заселилися перші військові.

Перші пацієнти реабцентру на Рівненщині. Фото: Олена Плахова/Instagram

Нагадаємо, у Київській області відкрили мобільний реабілітаційний модуль. Там, зокрема, супроводжуватимуть людей після протезування.

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