В Ровенской области расширили центр реабилитации — как помогла Новая почта

Реабилитационный центр в Ровенской области. Фото: Елена Плахова/Instagram

В Ровенской области в центре реабилитации для военных и гражданских построили десять новых современных модульных домов. Поселок построили за полгода — в расширение центра инвестировала "Новая почта".

Об этом сообщила директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Новая почта" Елена Плахова в Instagram в среду, 20 ноября.

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Реабцентр в Ровенской области. Фото: Елена Плахова/Instagram

"Новая почта" инвестировала в реабилитационный центр 25 млн гривен

По словам Елены Плаховой, компания работала над созданием программы поддержки мобилизованных сотрудников, которых по состоянию на сейчас 3620 человек.

"Мы понимали, что реабилитация — необходимое условие. И тем, кто возвращается на службу, и для тех, кто демобилизован из-за травм. Реабилитация и физическая, и психологическая. Поэтому мы искали такое заведение и начали сотрудничество с несколькими. В том числе с Ровенским областным центром реабилитации. И наши ветераны всегда благодарят нас за обеспечение их реабилитации в этом центре, потому что она качественная и для людей", — говорится в сообщении.

"Новая почта" инвестировала в реабцентр в Ровенской области. Фото: Елена Плахова/Instagram

"Новая почта" инвестировала в реабилитационный центр в Ровенской области 25 млн гривен, и на территории госпиталя построили десять модульных домов, предназначенных для проживания военных и гражданских во время реабилитации.

Городок возвели за шесть месяцев. Дома оборудованы специальными сигналами для тех, кто имеет нарушения слуха или зрения. Также установлены теплые полы, поручни, пандусы, широченные веранды для удобства людей на креслах колесных.

Модульный городок уже открыли и сегодня туда уже заселились первые военные.

Первые пациенты реабцентра в Ровенской области. Фото: Елена Плахова/Instagram

Напомним, в Киевской области открыли мобильный реабилитационный модуль. Там будут сопровождать людей после протезирования.

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