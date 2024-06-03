В Києві на ВДНГ розпочинається літній читацький сезон

Люди читають в Kitchen&Garden. Фото: ВДНГ

Цьогорічне "Літо на ВДНГ" буде читацьким. Теплий сезон Експоцентр розпочав проведенням "Книжкової країни" й уже встиг анонсувати дати наступного фестивалю — 26–29 вересня. Тож природно, що саме тема книг тепер стала ключовою для комплексу.

Результати дебютної "Книжкової країни" демонструють актуальність літературної теми: за чотири дні подію на ВДНГ відвідало майже 70 тисяч гостей, які придбали близько 85 тисяч книжок.

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Тема читання чудово поєднується з місією ВДНГ бути місцем не тільки відпочинку та перезавантаження, але й розвитку. Через книги передаються історія, традиції та цінності суспільства з покоління в покоління. Вони допомагають зберегти нашу спадщину і збагатити суспільство культурно.

Жінка читає в Kitchen&Garden. Фото: ВДНГ

Тому весь сезон на центральній алеї ВДНГ відвідувачів зустрічатимуть тематичні афіші локацій Експоцентру з рекомендованою літературою від команд локацій та відомих українців. Так, наприклад, тут розмістилися книжкові поради від фронтвумен гурту "Крихітка" Саші Кольцової, співачки Jamala, головної редакторки видавництва ArtBooks Марії Курочкіної, авторки блогу про столицю thekyivlover Луїзи Алябʼєвої, дитячого письменника Сашка Дерманського, головного редактора Музею науки Юрія Марченка та інших. Кожен зможе обрати собі щось до душі — адже книги підібрано з урахуванням тематики локації: тут є і дитяча література, і рекомендації для тих, хто цікавиться історією Києва, спортом, рослинами, мистецтвом, автомобілями. Загалом зібрано список з понад 50 книжок на різноманітні теми.

Жінка читає в Саду Гамаків. Фото: ВДНГ

Знайомство зі згаданими книжками можна розпочати просто на локаціях, під які, власне, і підбиралися рекомендації. До прикладу, в Саду Гамаків уже чекає мінібібліотека, у якій можна знайти "Марсіани на Хрещатику" Віри Агеєвої, а в Kitchen&Garden — зануритися у події роману з елементами магічного реалізму "Спитайте Мієчку" Євгенії Кузнєцової або почитати "Тільки нікому про це не кажи" Ірени Карпи. В Оранжереї ж зібрали літературу про рослини й внутрішню гармонію, а також цілу мінібібліотеку книжок про Крим: це ініціатива "Книжкової країни" та співачки Jamala.

Розробленням програми проєкту займається кураторка Читацького сезону на ВДНГ — українська поетеса Тетяна Власова.

Програма охоплюватиме книжкові події різних форм:

інформаційно-пізнавальні (презентації книг, поетичні квартирники, постійні виставки;

діалогові (зустрічі з письменниками та гравцями книжкової індустрії, бесіди, дискусії);

ігрові (флешмоби, розважальні заходи за участю письменників).

Жінка читає в Оранжереї. Фото: ВДНГ

Серед уже анонсованих подій вечір поезії "Любити" спільно з видавництвом "Книголав" (23.06), зустріч із книжковою блогеркою Тетяною Гонченко в "Колі натхнення" (10.06).

За розкладом найближчих подій можна слідкувати на сайті, а також в Instagram і Facebook комплексу. Вхід на територію ВДНГ вільний.