В Киеве на ВДНХ начинается летний читательский сезон

Люди читают в Kitchen&Garden. Фото: ВДНХ

Нынешнее "Лето на ВДНХ" будет читательским. Теплый сезон Экспоцентр начал проведением "Книжной страны" и уже успел анонсировать даты следующего фестиваля — 26–29 сентября. Естественно, именно тема книг теперь стала ключевой для комплекса.

Результаты дебютной "Книжной страны" демонстрируют актуальность литературной темы: за четыре дня событие на ВДНХ посетило почти 70 тысяч гостей, которые приобрели около 85 тысяч книг.

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Тема чтения прекрасно сочетается с миссией ВДНХ быть местом не только отдыха и перезагрузки, но и развития. Через книги передаются история, традиции и ценности общества из поколения в поколение. Они помогают сохранить наше наследие и обогатить общество культурно.

Женщина читает в Kitchen&Garden. Фото: ВДНХ

Поэтому весь сезон на центральной аллее ВДНХ посетителей будут встречать тематические афиши локаций Экспоцентра с рекомендованной литературой команд локаций и известных украинцев. Так, например, здесь разместились книжные советы от фронтвумен группы "Кроха" Саши Кольцовой, певицы Jamala, главной редактора издательства ArtBooks Марии Курочкиной, автора блога о столице thekyivlover Луизы Алябьевой, детского писателя Саши Дерманского, главного редактора Музея науки Юрия Марчен. Каждый сможет выбрать себе что-то по душе — книги ведь подобраны с учетом тематики локации: здесь есть и детская литература, и рекомендации для тех, кто интересуется историей Киева, спортом, растениями, искусством, автомобилями. В общей сложности собран список из более 50 книг на различные темы.

Женщина читает в Саду Гамаков. Фото: ВДНХ

Знакомство с упомянутыми книгами можно начать прямо на локациях, под которые, собственно, и подбирались рекомендации. К примеру, в Саду Гамаков уже ждет минибиблиотека, в которой можно найти "Марсианы на Крещатике" Веры Агеевой, а в Kitchen&Garden — погрузиться в события романа с элементами магического реализма "Спросите Миечку" Евгении Кузнецовой или почитать "Только никому про это не говори" Ирэны Карпы. В Оранжерее же собрали литературу о растениях и внутренней гармонии, а также целую минибиблиотеку книг о Крыме: это инициатива "Книжной страны" и певицы Jamala.

Разработкой программы проекта занимается куратор Читательского сезона на ВДНХ — украинская поэтесса Татьяна Власова.

Программа будет охватывать книжные события разных форм:

информационно познавательные (презентации книг, поэтические квартирники, постоянные выставки;

диалоговые (встречи с писателями и игроками книжной индустрии, беседы, дискуссии);

игровые (флешмобы, развлекательные мероприятия с участием писателей).

Женщина читает в Оранжерее. Фото: ВДНХ

Среди уже анонсированных событий вечер поэзии "Любить" совместно с издательством "Книголав" (23.06), встреча с книжной блоггершей Татьяной Гонченко в "Когда вдохновения" (10.06).

За расписанием ближайших событий можно следить на сайте, а также в Instagram и Facebook комплекса. Вход на территорию ВДНХ свободный.