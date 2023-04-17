Позбавлення волі до девʼяти років: на Закарпатті судитимуть організаторів незаконного перетину кордону

Контрольно-пропускний пункт у прикордонній зоні. Фото: google.com

На Закарпатті судитимуть трьох мешканців Мукачівського, Берегівського та Хустського районів. Їх обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції у своєму телеграм-каналі.

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За словами поліцейських, обвинувачені знаходили чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно виїхати за кордон, та забезпечували їм перехід повз контрольно-пропускні пункти у прикордонній зоні.

У групі було по три особи. Незаконна схема працювала, як швейцарський годинник, через ідеальне знання місцевості з боку правопорушників.

Наразі обвинувальний акт стосовно трьох осіб скеровано до суду. За скоєне обвинуваченим їм може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі.

Як зазначають у Нацполіції, у січні цього року на Закарпатті була проведена операція із затримання трьох фігурантів під час незаконної спроби переправити чоловіків до Угорщини. За свої послуги правопорушники повинні були отримати 12 тис. доларів винагороди за одну особу.

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