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На Закарпатье будут судить организаторов незаконного пересечения границы: грозит девять лет

17 апреля 2023 13:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Лишение свободы до девяти лет: на Закарпатье будут судить организаторов незаконного пересечения границы
Контрольно-пропускной пункт в приграничной зоне. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На Закарпатье будут судить троих жителей Мукачевского, Береговского и Хустского районов. Их обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции в своем телеграмм-канале.

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По словам полицейских, обвиняемые находили мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно уехать за границу, и обеспечивали им переход мимо контрольно-пропускных пунктов в приграничной зоне.

В группе было по три человека. Незаконная схема работала, как швейцарские часы, из-за идеального знания местности со стороны правонарушителей.

В настоящее время обвинительный акт в отношении трех человек направлен в суд. За совершенное обвиняемым им может грозить до девяти лет лишения свободы.

Как отмечают в Нацполиции, в январе этого года в Закарпатье была проведена операция по задержанию трех фигурантов во время незаконной попытки переправить мужчин в Венгрию. За свои услуги правонарушители должны были получить 12 тыс. долларов вознаграждения за одного человека.

Недавно мы рассказывали, как снятым с военного учета мужчинам уехать за границу . Подробное объяснение юриста смотрите в нашем материале.

 

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