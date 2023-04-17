Лишение свободы до девяти лет: на Закарпатье будут судить организаторов незаконного пересечения границы

Контрольно-пропускной пункт в приграничной зоне. Фото: google.com

На Закарпатье будут судить троих жителей Мукачевского, Береговского и Хустского районов. Их обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции в своем телеграмм-канале.

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По словам полицейских, обвиняемые находили мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно уехать за границу, и обеспечивали им переход мимо контрольно-пропускных пунктов в приграничной зоне.

В группе было по три человека. Незаконная схема работала, как швейцарские часы, из-за идеального знания местности со стороны правонарушителей.

В настоящее время обвинительный акт в отношении трех человек направлен в суд. За совершенное обвиняемым им может грозить до девяти лет лишения свободы.

Как отмечают в Нацполиции, в январе этого года в Закарпатье была проведена операция по задержанию трех фигурантов во время незаконной попытки переправить мужчин в Венгрию. За свои услуги правонарушители должны были получить 12 тыс. долларов вознаграждения за одного человека.

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