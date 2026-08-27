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Надмірне регулювання крипторинку може змусити бізнес піти з України — засновник Trustee Plus

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Дата публікації: 27 серпня 2026 12:36
Вадим Груша назвав головні ризики регулювання крипторинку
переговори

Засновник Trustee Plus Вадим Груша взяв участь в ефірі Incrypted про майбутнє крипторегулювання в Україні. Після дискусії він поділився головними тезами щодо майбутніх правил для крипторинку.

12 серпня відбувся прямий ефір "Криптовалюта в Україні: на порозі регулювання", під час якого представники держави, юридичної спільноти та криптобізнесу обговорили майбутні правила роботи з цифровими активами, оподаткування та вплив регулювання на український ринок.

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Вадим Груша наголосив, що підтримує регуляцію, однак її метою не має бути лише оподаткування крипторинку. На його думку, головне завдання — створити прозорі, зрозумілі та передбачувані правила гри для бізнесу і користувачів.

Також, за словами Груші, Україні потрібен не просто закон про криптовалюти, а конкурентне середовище, яке стимулюватиме компанії запускати продукти, створювати робочі місця та сплачувати податки в Україні.

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Окремо засновник Trustee Plus звернув увагу на ризики надмірного регулювання.

"Надмірна зарегульованість не знищує попит – вона просто змінює його маршрут".

Якщо правила будуть неконкурентними, бізнес, капітал і користувачі можуть переміститися до інших юрисдикцій. У такому разі Україна ризикує втратити частину потенційних інвестицій та податкових надходжень.

Серед інших питань, які Груша вважає важливими для майбутнього регулювання, – розвиток некастодіальних гаманців, досвід MiCA та регуляторні підходи США. На його думку, кінцевою метою має бути інтеграція України у глобальний крипторинок.

"Якщо українські правила будуть неконкурентними, ринок не зникне – він просто буде розвиватися не в Україні", – зазначив Груша.

Детальніше про позицію Вадима Груші щодо податків, MiCA, некастодіальних гаманців, невизначеності та майбутнього українського крипторинку можна прочитати в його Telegram-каналі.

криптовалюта
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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