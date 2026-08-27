Вадим Груша назвал основные риски регулирования криптовалютного рынка

переговори

Основатель Trustee Plus Вадим Груша принял участие в эфире Incrypted, посвященном будущему криптовалютного регулирования в Украине. По итогам дискуссии он поделился основными тезисами относительно будущих правил для криптовалютного рынка.

12 августа состоялся прямой эфир "Криптовалюта в Украине: на пороге регулирования", в ходе которого представители государства, юридического сообщества и криптобизнеса обсудили будущие правила работы с цифровыми активами, налогообложение и влияние регулирования на украинский рынок.

Реклама

Вадим Груша подчеркнул, что поддерживает регулирование, однако его целью не должно быть лишь налогообложение криптовалютного рынка. По его мнению, главная задача — создать прозрачные, понятные и предсказуемые правила игры для бизнеса и пользователей.

Кроме того, по словам Груши, Украине нужен не просто закон о криптовалютах, а конкурентная среда, которая будет стимулировать компании запускать продукты, создавать рабочие места и платить налоги в Украине.

Читайте также:

Отдельно основатель Trustee Plus обратил внимание на риски чрезмерного регулирования.

"Чрезмерная зарегулированность не уничтожает спрос — она просто меняет его маршрут".

Если правила будут неконкурентоспособными, бизнес, капитал и пользователи могут переместиться в другие юрисдикции. В таком случае Украина рискует потерять часть потенциальных инвестиций и налоговых поступлений.

Среди других вопросов, которые Груша считает важными для будущего регулирования, — развитие некастодиальных кошельков, опыт MiCA и регуляторные подходы США. По его мнению, конечной целью должна быть интеграция Украины в глобальный крипторынок.

"Если украинские правила будут неконкурентоспособными, рынок не исчезнет — он просто будет развиваться не в Украине", — отметил Груша.

Подробнее о позиции Вадима Груши относительно налогов, MiCA, некастодиальных кошельков, неопределенности и будущего украинского криптовалютного рынка можно прочитать в его Telegram-канале.