Що подарувати мамі на День матері — ідеї для подарунків

Доньки з матір'ю. Фото: Freepik

До Дня матері, який цьогоріч святкуємо 11 травня, залишається зовсім небагато часу. Хочеться знайти не просто красиву річ, а щось корисне, що буде з нею щодня. Те, що полегшить звичні справи, подарує трохи більше часу на відпочинок або зробить ранок затишнішим.

У партнерстві з Фокстрот ми зібрали добірку сучасних девайсів, які дарують не лише емоції. Це спосіб подбати про маму, навіть якщо вас розділяють кілометри чи щільний робочий графік.

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Техніка для дозвілля

У кожної мами свій ритм життя: хтось любить шукати нові рецепти в інтернеті, хтось щовечора вмикає серіали перед сном, а хтось підтримує зв’язок з усією родиною щодня — у чатах, дзвінках, відео. Для всього цього чудово підійде планшет LENOVO Tab M11 8/128 WiFi Luna Grey + Pen (ZADA0299UA) (за 8 499 грн)* з 11-дюймовий Full HD + дисплеєм. На ньому зручно читати, переглядати фотографії дітей і онуків чи дивитися фільми. А ще в комплекті є стилус, тож можна не лише натискати на кнопки, а й писати, малювати або швидко знаходити потрібне.

Телефон та планшет для подарунка. Фото: Новини.LIVE

А якщо хочеться зробити справжній апгрейд — оновіть мамин смартфон. Наприклад, SAMSUNG Galaxy A16 4/128Gb Dual Sim Gray (за 6 599 грн) стане її улюбленим помічником. Він оснащений якісною камерою на 50 Мп, має великий 6.7-дюймовий дисплей і потужну батарею на 5000 мАг, яка витримує цілий день дзвінків, листувань в соцмережах та перегляду відео. Плюс підтримка двох SIM-карт, щоб завжди залишатися на зв’язку з усіма. Інтерфейс простий, а управління інтуїтивне. Тобто зручно навіть для мам, хто не вважає себе "технічною".

Затишок і краса на кожен день

Щоб мама почувалася не тільки доглянутою, а й розслабленою, подарунок має бути функціональним і приємним. Фен ROWENTA Maestria Nano HY8310F0 (за 3 699 грн) із технологією іонізації допомагає зберігати природну гладкість і блиск волосся, не пересушуючи його. У моделі передбачено три температурні режими та холодне повітря для фіксації укладки, що зручно, швидко та без зайвих зусиль.

Варіанти подарунків на День матері. Фото: Новини.LIVE

А ввечері — час для відпочинку. Телевізор THOMSON 50QG4S14 (за 13 999 грн) із 50-дюймовим 4K-екраном створює ефект справжнього кінотеатру вдома та Android TV. Лише кілька натискань на пульті та улюблений серіал чи фільм уже на екрані. YouTube, сервіси для стрімінгу, телешоу — все просто, без зайвих налаштувань.

Смакота без метушні

Якщо мама любить готувати, але не хоче витрачати на це пів дня, то мультипіч TEFAL Easy Fry & Grill 2-in-1 Precision EY505815 (за 5499 грн) із функціями гриля та фритюрниці стане справжнім порятунком. Завдяки мінімальній кількості олії у стравах і місткій чаші на 4,2 л легко приготувати вечерю на всю родину. Чи то рибу, овочі, картоплю фрі, а може навіть цілу курку. А ще легко мити, що дуже важливо.

До смачної їжі має бути смачна кава. Кавомашина KRUPS EA89ZB10 (за 18 999 грн) приготує еспресо, латте чи капучино одним натисканням. Можна персоналізувати міцність, температуру та об’єм напою, аби щоразу чашка відповідала саме її смаку.

Стильна кавомашина. Фото: Новини.LIVE

Якщо не впевнені, що саме їй потрібно, то подарунковий сертифікат від Фокстрот виручить завжди. Його можна оформити на будь-яку зручну суму, і мама сама обере те, що хоче саме зараз. Це може бути щось практичне. А може — щось для душі.

Більше товарів для ідеального подарунка шукайте в магазинах Фокстрот чи на сайті з вигодою до 65%**. Створюйте особливі моменти для мами навіть на відстані.

* Ціни тут і далі вказані на дату і час публікації матеріалу.

** Акція діє з 8 по 11 травня 2025 року включно у мережі магазинів ТМ "Фокстрот"