Что подарить маме на День матери — идеи для подарков

Дочери с матерью. Фото: Freepik

До Дня матери, который в этом году празднуем 11 мая, остается совсем немного времени. Хочется найти не просто красивую вещь, а что-то полезное, что будет с ней каждый день. То, что облегчит привычные дела, подарит чуть больше времени на отдых или сделает утро более уютным.

В партнерстве с Фокстрот мы собрали подборку современных девайсов, которые дарят не только эмоции. Это способ позаботиться о маме, даже если вас разделяют километры или плотный рабочий график.

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У каждой мамы свой ритм жизни: кто-то любит искать новые рецепты в интернете, кто-то каждый вечер включает сериалы перед сном, а кто-то поддерживает связь со всей семьей ежедневно — в чатах, звонках, видео. Для всего этого прекрасно подойдет планшет LENOVO Tab M11 8/128 WiFi Luna Grey + Pen (ZADA0299UA) (за 8 499 грн)* с 11-дюймовый Full HD + дисплеем. На нем удобно читать, просматривать фотографии детей и внуков или смотреть фильмы. А еще в комплекте есть стилус, поэтому можно не только нажимать на кнопки, но и писать, рисовать или быстро находить нужное.

Телефон и планшет для подарка. Фото: Новини.LIVE

А если хочется сделать настоящий апгрейд — обновите мамин смартфон. Например, SAMSUNG Galaxy A16 4/128Gb Dual Sim Gray (за 6 599 грн) станет ее любимым помощником. Он оснащен качественной камерой на 50 Мп, имеет большой 6.7-дюймовый дисплей и мощную батарею на 5000 мАч, которая выдерживает целый день звонков, переписок в соцсетях и просмотра видео. Плюс поддержка двух SIM-карт, чтобы всегда оставаться на связи со всеми. Интерфейс простой, а управление интуитивное. То есть удобно даже для мам, кто не считает себя "техничной".

Уют и красота на каждый день

Чтобы мама чувствовала себя не только ухоженной, но и расслабленной, подарок должен быть функциональным и приятным. Фен ROWENTA Maestria Nano HY8310F0 (за 3 699 грн) с технологией ионизации помогает сохранять естественную гладкость и блеск волос, не пересушивая их. В модели предусмотрено три температурных режима и холодный воздух для фиксации укладки, что удобно, быстро и без лишних усилий.

Варианты подарков на День матери. Фото: Новини.LIVE

А вечером — время для отдыха. Телевизор THOMSON 50QG4S14 (за 13 999 грн) с 50-дюймовым 4K-экраном создает эффект настоящего кинотеатра дома и Android TV. Всего несколько нажатий на пульте и любимый сериал или фильм уже на экране. YouTube, сервисы для стриминга, телешоу — все просто, без лишних настроек.

Вкуснотища без суеты

Если мама любит готовить, но не хочет тратить на это полдня, то мультипечь TEFAL Easy Fry & Grill 2-in-1 Precision EY505815 (за 5499 грн) с функциями гриля и фритюрницы станет настоящим спасением. Благодаря минимальному количеству масла в блюдах и вместительной чаше на 4,2 л легко приготовить ужин на всю семью. Будь то рыба, овощи, картофель фри, а может даже целая курица. А еще легко мыть, что очень важно.

К вкусной еде должен быть вкусный кофе. Кофемашина KRUPS EA89ZB10 (за 18 999 грн) приготовит эспрессо, латте или капучино одним нажатием. Можно персонализировать крепость, температуру и объем напитка, чтобы каждый раз чашка соответствовала именно ее вкусу.

Стильная кофемашина. Фото: Новини.LIVE

Если не уверены, что именно ей нужно, то подарочный сертификат от Фокстрот выручит всегда. Его можно оформить на любую удобную сумму, и мама сама выберет то, что хочет именно сейчас. Это может быть что-то практичное. А может — что-то для души.

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