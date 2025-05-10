Что подарить маме на День матери — идеи для подарков

Самой родной — самое лучшее: современные подарки ко Дню матери
До Дня матери, который в этом году празднуем 11 мая, остается совсем немного времени. Хочется найти не просто красивую вещь, а что-то полезное, что будет с ней каждый день. То, что облегчит привычные дела, подарит чуть больше времени на отдых или сделает утро более уютным.
В партнерстве с Фокстрот мы собрали подборку современных девайсов, которые дарят не только эмоции. Это способ позаботиться о маме, даже если вас разделяют километры или плотный рабочий график.
Техника для досуга
У каждой мамы свой ритм жизни: кто-то любит искать новые рецепты в интернете, кто-то каждый вечер включает сериалы перед сном, а кто-то поддерживает связь со всей семьей ежедневно — в чатах, звонках, видео. Для всего этого прекрасно подойдет планшет LENOVO Tab M11 8/128 WiFi Luna Grey + Pen (ZADA0299UA) (за 8 499 грн)* с 11-дюймовый Full HD + дисплеем. На нем удобно читать, просматривать фотографии детей и внуков или смотреть фильмы. А еще в комплекте есть стилус, поэтому можно не только нажимать на кнопки, но и писать, рисовать или быстро находить нужное.
А если хочется сделать настоящий апгрейд — обновите мамин смартфон. Например, SAMSUNG Galaxy A16 4/128Gb Dual Sim Gray (за 6 599 грн) станет ее любимым помощником. Он оснащен качественной камерой на 50 Мп, имеет большой 6.7-дюймовый дисплей и мощную батарею на 5000 мАч, которая выдерживает целый день звонков, переписок в соцсетях и просмотра видео. Плюс поддержка двух SIM-карт, чтобы всегда оставаться на связи со всеми. Интерфейс простой, а управление интуитивное. То есть удобно даже для мам, кто не считает себя "техничной".
Уют и красота на каждый день
Чтобы мама чувствовала себя не только ухоженной, но и расслабленной, подарок должен быть функциональным и приятным. Фен ROWENTA Maestria Nano HY8310F0 (за 3 699 грн) с технологией ионизации помогает сохранять естественную гладкость и блеск волос, не пересушивая их. В модели предусмотрено три температурных режима и холодный воздух для фиксации укладки, что удобно, быстро и без лишних усилий.
А вечером — время для отдыха. Телевизор THOMSON 50QG4S14 (за 13 999 грн) с 50-дюймовым 4K-экраном создает эффект настоящего кинотеатра дома и Android TV. Всего несколько нажатий на пульте и любимый сериал или фильм уже на экране. YouTube, сервисы для стриминга, телешоу — все просто, без лишних настроек.
Вкуснотища без суеты
Если мама любит готовить, но не хочет тратить на это полдня, то мультипечь TEFAL Easy Fry & Grill 2-in-1 Precision EY505815 (за 5499 грн) с функциями гриля и фритюрницы станет настоящим спасением. Благодаря минимальному количеству масла в блюдах и вместительной чаше на 4,2 л легко приготовить ужин на всю семью. Будь то рыба, овощи, картофель фри, а может даже целая курица. А еще легко мыть, что очень важно.
К вкусной еде должен быть вкусный кофе. Кофемашина KRUPS EA89ZB10 (за 18 999 грн) приготовит эспрессо, латте или капучино одним нажатием. Можно персонализировать крепость, температуру и объем напитка, чтобы каждый раз чашка соответствовала именно ее вкусу.
Если не уверены, что именно ей нужно, то подарочный сертификат от Фокстрот выручит всегда. Его можно оформить на любую удобную сумму, и мама сама выберет то, что хочет именно сейчас. Это может быть что-то практичное. А может — что-то для души.
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