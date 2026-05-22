Не просто концерт: Ukrainian GALA|VYTOKY стане знаковою культурною подією

28 травня МЦКМ (Жовтневий палац) стане місцем однієї з найочікуваніших культурних подій цієї весни — Ukrainian GALA | VYTOKY.

Вперше в Україні в межах однієї події поєднаються одразу два формати: світська Ukrainian GALA та масштабний концерт "VYTOKY: Легенди української пісні" у супроводі Національного президентського оркестру.

На один день Атріум МЦКМ перетвориться на простір української естетики — місце зустрічі артистів, акторів, спортсменів, музикантів, продюсерів, інфлюенсерів, культурних діячів та людей, які сьогодні формують сучасну Україну.

Тематичним кодом вечора стане Ethno Tie — сучасне прочитання української естетики через деталі, силуети та культурні акценти. Усі гості Ukrainian GALA з'являться у образах, що відповідатимуть концепції події, перетворюючи простір вечора на живу інтерпретацію сучасного українського стилю.

Головною кульмінацією події стане концерт "VYTOKY: Легенди української пісні" — масштабне сценічне дійство, у якому легендарні українські композиції зазвучать по-новому у виконанні сучасних артистів та понад 60 музикантів Національного президентського оркестру.

На сцені оживуть знакові українські пісні — композиції, які давно стали частиною культурного коду країни, знайомі кільком поколінням і впізнавані з перших нот. Цього вечора вони отримають нове звучання у виконанні сучасних артистів та у супроводі Національного президентського оркестру, поєднавши легендарну спадщину з новим музичним прочитанням.

Серед учасників концерту: Марта Адамчук, GEED, LAUD, YAKTAK, Mila Nitich, Оля Цибульська, Нікіта Кісельов, MONOKATE, David Maskisa, Віра Кекелія та Вікі Роуз. Саме вони представлять нові інтерпретації легендарних українських композицій, які цього вечора прозвучать по-новому.

Символічно, що проєкт VYTOKY уперше прозвучав рівно рік тому — 28 травня. І вже сьогодні ця ідея повертається у значно масштабнішому форматі, перетворюючись із музичного задуму на культурну подію нового покоління.

Ukrainian GALA | VYTOKY — масштабна культурна подія, яка стане новою точкою відліку сучасної української культури. Подія Ukrainian GALA | VYTOKY ініційована НЦКІ та реалізується за підтримки FAUST PRODUCTION — нової креативної сили, що створює події на перетині культури, музики та сучасної української ідентичності.

15:00 — відкриття дверей Ukrainian GALA

18:00 — початок концерту "VYTOKY: Легенди української пісні"

Квитки: https://concert.ua/uk/event/ukrainian-gala-vytoky


