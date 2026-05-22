Не просто концерт: Ukrainian GALA|VYTOKY станет особым культурным событием

Украинская GALA|VYTOKY. Фото: пресс-служба

28 мая МЦКИ (Октябрьский дворец) станет местом одного из самых ожидаемых культурных событий этой весны — Ukrainian GALA | VYTOKY.

Впервые в Украине в рамках одного события объединятся сразу два формата: светская Ukrainian GALA и масштабный концерт "VYTOKY: Легенды украинской песни" в сопровождении Национального президентского оркестра.

На один день Атриум МЦКИ превратится в пространство украинской эстетики — место встречи артистов, актеров, спортсменов, музыкантов, продюсеров, инфлюенсеров, культурных деятелей и людей, которые сегодня формируют современную Украину.

Тематическим кодом вечера станет Ethno Tie — современное прочтение украинской эстетики через детали, силуэты и культурные акценты. Все гости Ukrainian GALA появятся в образах, которые будут соответствовать концепции события, превращая пространство вечера в живую интерпретацию современного украинского стиля.

Главной кульминацией события станет концерт "VYTOKY: Легенды украинской песни" — масштабное сценическое действо, в котором легендарные украинские композиции зазвучат по-новому в исполнении современных артистов и более 60 музыкантов Национального президентского оркестра.

На сцене оживут знаковые украинские песни — композиции, которые давно стали частью культурного кода страны, знакомые нескольким поколениям и узнаваемые с первых нот. В этот вечер они получат новое звучание в исполнении современных артистов и в сопровождении Национального президентского оркестра, соединив легендарное наследие с новым музыкальным прочтением.

Среди участников концерта: Марта Адамчук, GEED, LAUD, YAKTAK, Mila Nitich, Оля Цибульская, Никита Киселев, MONOKATE, David Maskisa, Вера Кекелия и Вики Роуз. Именно они представят новые интерпретации легендарных украинских композиций, которые в этот вечер прозвучат по-новому.

Символично, что проект VYTOKY впервые прозвучал ровно год назад — 28 мая. И уже сегодня эта идея возвращается в значительно более масштабном формате, превращаясь из музыкального замысла в культурное событие нового поколения.

Ukrainian GALA | VYTOKY — масштабное культурное событие, которое станет новой точкой отсчета современной украинской культуры. Событие Ukrainian GALA | VYTOKY инициировано НЦКИ и реализуется при поддержке FAUST PRODUCTION — новой креативной силы, которая создает события на пересечении культуры, музыки и современной украинской идентичности.

15:00 — открытие дверей Ukrainian GALA

18:00 — начало концерта "VYTOKY: Легенды украинской песни"

Билеты: https://concert.ua/uk/event/ukrainian-gala-vytoky