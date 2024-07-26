Як вибрати інверторний кондиціонер. Рекомендації експертів

Вибір кондиціонерів. Фото: air-conditioner.ua

Останнім часом покупці все рідше запитують, який кондиціонер купити — інверторний чи звичайний. Економічне енергоспоживання, низький рівень шуму, підтримка температури з високою точністю, можливість використання для обігріву взимку — вагомі аргументи на користь інверторного кондиціонера. А ось який саме кондиціонер із широкого асортименту інверторних моделей вибрати, питання складніше.

Новини.LIVE діляться порадами від фахівців "Кондиціонери України", які полегшать вибір.

Читайте також:

Важливі характеристики інверторних кондиціонерів

Покупцям, які бажають інверторний кондиціонер замовити в "Кондиціонері України", інтернет-магазин пропонує понад тисячу моделей. Вони відрізняються методами установки, потужністю, дизайном, класом енергоефективності, багатофункціональними здібностями.

Найпростіше визначитися зі способом встановлення. Для квартири, будинку, невеликого офісу оптимальним вибором буде кондиціонер настінний. Спліт-системи з іншими способами монтажу (касетні, канальні, консольні, колонні) призначені для АЗС, великих супермаркетів, ресторанів та інших комерційних об'єктів значної площі.

Правильний вибір потужності

Ілюстративне зображення. Фото: air-conditioner.ua

Продуктивна потужність — ключова характеристика кондиціонера. Вибір недостатньо потужної спліт-системи призведе до того, що вона зможе ефективно охолоджувати повітря чи обігрівати приміщення. Правила розрахунку потужності:

що більше площа приміщення, то потужніший потрібен кондиціонер. Базова формула — 1 кВт на 10 м2;

якщо висота приміщення перевищує 3 м, при розрахунках запроваджується коефіцієнт 1,5 за кожен додатковий метр висоти;

за кожний м2 скління необхідно додати від 0,30 до 0,37 квт. Найменше приплив тепла із сонячним світлом, якщо вікна виходять на північний бік, найбільше — на південний. Якщо вікна дивляться на захід, площу скління потрібно помножити на 0,35 кВт, якщо на схід — на 0,31 кВт. Якщо більшу частину дня вікна закриті щільними шторами, жалюзі, ці коефіцієнти можна зменшити вдвічі;

за кожну людину, яка знаходиться у приміщенні, до базової потужності слід додати 0,1-0,25 кВт, залежно від рівня фізичної активності;

за кожну одиницю побутової техніки, що виділяє тепло (телевізор, холодильник, комп'ютер) — 0,1-0,2 кВт.

Діапазон робочих температур для режиму обігріву

Істотна характеристика інверторного кондиціонера — мінімальна температура навколишнього повітря, за якої він може працювати в режимі обігріву. Цей показник варіюється від -15 до -30°С:

якщо кондиціонер потрібен для охолодження повітря в спеку та допоміжного обігріву навесні та восени, достатньо -15°С;

якщо він має бути основним джерелом обігріву всю зиму, варто зупинити вибір на моделі, здатної працювати в цьому режимі при -25°С;

теплові насоси з можливістю роботи на обігрів у мороз до -30°С, призначені для регіонів із суворими зимами.

Клас енергоефективності

Ще одна важлива характеристика, від якої залежать суми в рахунках за електроенергію. Клас А для інверторного кондиціонера — скромний показник, найвигідніше використовувати кондиціонери класу А+++.

В асортименті представлених на https://air-conditioner.ua/uk/ інверторних кондиціонерів можна вибрати моделі з ексклюзивним дизайном, особливими додатковими функціями. У цьому вам допоможуть менеджери "Кондиціонери України".