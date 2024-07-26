Как выбрать инверторный кондиционер Рекомендации экспертов

Выбор кондиционеров. Фото: air-conditioner.ua

В последнее время покупатели все реже задаются вопросом, какой кондиционер купить — инверторный или обычный. Экономичное энергопотребление, низкий уровень шума, поддержание температуры с высокой точностью, возможность использования для обогрева зимой — веские аргументы в пользу инверторного кондиционера. А вот какой именно кондиционер из широкого ассортимента инверторных моделей выбрать, вопрос более сложный.

Новини.LIVE делятся советами от специалистов "Кондиціонери України", которые облегчат выбор.

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Важные характеристики инверторных кондиционеров

Покупателям, желающим инверторный кондиционер заказать в "Кондиціонери України", интернет-магазин предлагает более тысячи моделей. Они различаются способами установки, мощностью, дизайном, классом энергоэффективности, функциональными возможностями.

Проще всего определиться со способом установки. Для квартиры, дома, небольшого офиса оптимальным выбором будет настенный кондиционер. Сплит-системы с другими способами монтажа (кассетные, канальные, консольные, колонные) предназначены для АЗС, крупных супермаркетов, ресторанов и прочих коммерческих объектов значительной площади.

Правильный выбор мощности

Иллюстративное изображение. Фото: air-conditioner.ua

Производительная мощность — ключевая характеристика кондиционера. Выбор недостаточно мощной сплит-системы приведет к тому, что она не сможет эффективно охлаждать воздух или обогревать помещение. Правила расчета мощности:

чем больше площадь помещения, тем мощнее нужен кондиционер. Базовая формула — 1 кВт на 10 м2;

если высота помещения превышает 3 м, при расчетах вводится коэффициент 1,5 за каждый дополнительный метр высоты;

за каждый м2 остекления необходимо прибавить от 0,30 до 0,37 кВт. Меньше всего приток тепла с солнечным светом, если окна выходят на северную сторону, больше всего — на южную. Если окна смотрят на запад, площадь остекления нужно умножить на 0,35 Квт, если на восток — на 0,31 кВт. Если большую часть дня окна закрыты плотными шторами, жалюзи, эти коэффициенты можно уменьшить вдвое;

за каждого человека, который находится в помещении, к базовой мощности следует прибавить 0,1-0,25 кВт, в зависимости от уровня физической активности;

за каждую единицу бытовой техники, которая выделяет тепло (телевизор, холодильник, компьютер) — 0,1-0,2 кВт.

Диапазон рабочих температур для режима обогрева

Существенная характеристика инверторного кондиционера — минимальная температура окружающего воздуха, при которой он может работать в режиме обогрева. Этот показатель варьируется от -15 до -30°С:

если кондиционер нужен для охлаждения воздуха в жару и вспомогательного обогрева весной и осенью, достаточно -15°С;

если ему предстоит служить основным источником обогрева всю зиму, стоит остановить выбор на модели, способной работать в этом режиме при -25°С;

тепловые насосы с возможностью работы на обогрев в мороз до -30°С, предназначены для регионов с суровыми зимами.

Класс энергоэффективности

Еще одна важная характеристика, от которой напрямую зависят суммы в счетах за электроэнергию. Класс А для инверторного кондиционера — скромный показатель, выгоднее всего использовать кондиционеры класса А+++.

В ассортименте представленных на https://air-conditioner.ua/ инверторных кондиционеров можно также выбрать модели с эксклюзивным дизайном, особыми дополнительными функциями. В этом вам помогут менеджеры "Кондиціонери України".