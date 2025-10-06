Nemo допоможуть зібрати кошти для медобладнання для Охматдиту

Nemo. Фото: Getty Images

10 жовтня у клубі Atlas вперше в Україні виступлять переможці Євробачення 2024 — Nemo і вперше виконають свій дебютний альбом Arthouse. Також очікується спеціальний гість з особливою премʼєрою! Це буде незвичайний вечір, адже музика цього разу допоможе дітям.

Фонд Good Donations, Nemo, клуб Atlas та PMK Event Agency об'єднують зусилля, щоб зібрати кошти на закупівлю спеціального медичного обладнання для НДСЛ Охматдит, саме з цією метою частина прибутку з концерту буде передана до дитячого фонду.

Реклама

Читайте також:

В Україні виступлять переможці Євробачення 2024 — Nemo

Також кожен із вас може долучитися, взявши участь у розіграші:

зробити донат від 300 грн на "банку" від Good Donations та отримати шанс виграти:

2 квитки на концерт (2 переможці) та meet&greet (особисту зустріч) з Nemo після виступу.

Розіграш відбудеться за день до концерту 9 жовтня у соцмережах Atlas Festival та GoodDonations.

Посилання на збір

https://send.monobank.ua/jar/32YkzuvpVK

А ще на концерті відбудеться благодійний аукціон, усі зібрані кошти з якого також підуть на допомогу Охматдиту.

Музика здатна творити дива. Давайте разом подаруємо шанс на життя і здоров’я маленьким пацієнтам, а за кожним порятунком стоїть команда лікарів, підтримка небайдужих людей та сучасне обладнання, без якого неможлива жодна операція.

Не пропустіть музичну подію осені!

10 жовтня. Клуб Atlas. NEMO. Живий звук.

Квитки тут.