Nemo помогут собрать средства для медоборудования для Охматдета

Немо. Фото: Getty Images

10 октября в клубе Atlas впервые в Украине выступят победители Евровидения 2024 — Nemo и впервые исполнят свой дебютный альбом Arthouse. Также ожидается специальный гость с особой премьерой! Это будет необычный вечер, ведь музыка на этот раз поможет детям.

Фонд Good Donations, Nemo, клуб Atlas и PMK Event Agency объединяют усилия, чтобы собрать средства на закупку специального медицинского оборудования для НДСБ Охматдет, именно с этой целью часть прибыли с концерта будет передана в детский фонд.

Реклама

Читайте также:

В Украине впервые выступят победители Евровидения 2024 — Nemo

Также каждый из вас может присоединиться, приняв участие в розыгрыше:

сделать донат от 300 грн на "банку" от Good Donations и получить шанс выиграть:

2 билета на концерт (2 победителя) и meet&greet (личную встречу) с Nemo после выступления.

Розыгрыш состоится за день до концерта 9 октября в соцсетях Atlas Festival и GoodDonations.

Ссылка на сбор

https://send.monobank.ua/jar/32YkzuvpVK

А еще на концерте состоится благотворительный аукцион, все собранные средства с которого также пойдут на помощь Охматдету.

Музыка способна творить чудеса. Давайте вместе подарим шанс на жизнь и здоровье маленьким пациентам, а за каждым спасением стоит команда врачей, поддержка неравнодушных людей и современное оборудование, без которого невозможна ни одна операция.

Не пропустите музыкальное событие осени!

10 октября. Клуб Atlas. NEMO. Живой звук.

Билеты здесь.