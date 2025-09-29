Відео
Головна Актуально "Неочікувано приємно": в ЕКО МАРКЕТ тривають шалені знижки

"Неочікувано приємно": в ЕКО МАРКЕТ тривають шалені знижки

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 11:30
"Не очікував, що буде так приємно…": національна акція від ЕКО МАРКЕТ продовжується через шалений попит
Акція "Мільйон під прикриттям". Фото: ЕКО МАРКЕТ

Акція "Мільйон під прикриттям" у супермаркетах ЕКО МАРКЕТ почалася як гра з гарантованими подарунками на касі, а перетворилася на справжній бум серед покупців: ажіотаж виявився настільки великим, що компанія вирішила продовжити акцію до 22 жовтня — на прохання самих гостей магазинів.

"Ми бачимо великий інтерес до акції в різних містах країни. Для нас важливо, щоб якнайбільше гостей отримали можливість скористатися перевагами та отримати подарунки. Саме тому ми й вирішили продовжити "Мільйон під прикриттям", — зазначають у мережі.

Механіка акції проста:

Читайте також:

1. купуй будь-який товар від 300 грн
2. отримуй скретч карту на касі 
3. вигравай гарантований подарунок одразу

У тебе може бути:
— 25% на улюблений чай
— 20% на сири
або навіть сюрприз на касі!

"Я беру участь у акції цілий місяць, і вона суттєво скоротила мої щоденні витрати: лише на ковбасі та сирі я зекономила понад 500 гривень!" — ділиться враженнями Ольга, постійна клієнтка ЕКО МАРКЕТ.

null
Акція "Мільйон під прикриттям" у супермаркетах ЕКО МАРКЕТ: Фото: ЕКО МАРКЕТ



А Олег, батько маленького Андрійки, розповідає, що для його сина скретч-карти, які видаються на касах ЕКО МАРКЕТ за будь-які покупки від 300 грн, перетворилися на справжню гру!

"Мій син став справжнім фанатом "Мільйона під прикриттям", а ми й не проти: нам — знижки, йому — веселощі та розваги".

В мережі підкреслюють — свідомо підійшли до того, аби зробити національну акцію гейміфікованою, і це дійсно показало свої результати.

"Гейміфікація — це спосіб поєднати прагматичну економію з розвагою: коли покупець отримує скретч-карту чи крутить віртуальне колесо, він перестає мислити категоріями сухих цифр. Це перетворюється на гру, а отже — на досвід, який хочеться повторити. Саме емоції, а не відсотки знижки формують лояльність", — розповідають в мережі супермаркетів.

За час проведення національної акції сотні тисяч клієнтів по всій Україні вже отримали свої подарунки. А це, вважають в ЕКО МАРКЕТ, свідчить, що українці позитивно реагують на формат, де навіть звичайна покупка стає елементом гри.
 

акція магазини покупки супермаркет купівля
Олена Максимова - редактор
Автор:
Олена Максимова
