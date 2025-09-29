Видео
Видео

"Неожиданно приятно": в ЭКО МАРКЕТ продолжаются безумные скидки

"Неожиданно приятно": в ЭКО МАРКЕТ продолжаются безумные скидки

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 11:30
"Не ожидал, что будет так приятно...": национальная акция от ЭКО МАРКЕТ продолжается из-за бешеного спроса
Акция "Миллион под прикрытием". Фото: ЭКО МАРКЕТ

Акция "Миллион под прикрытием" в супермаркетах ЭКО МАРКЕТ началась как игра с гарантированными подарками на кассе, а превратилась в настоящий бум среди покупателей: ажиотаж оказался настолько большим, что компания решила продлить акцию до 22 октября — по просьбе самих гостей магазинов.

"Мы видим большой интерес к акции в разных городах страны. Для нас важно, чтобы как можно больше гостей получили возможность воспользоваться преимуществами и получить подарки. Именно поэтому мы и решили продолжить "Миллион под прикрытием", — отмечают в сети.

Механика акции простая:

Читайте также:

1. покупай любой товар от 300 грн
2. получай скретч карту на кассе
3. выигрывай гарантированный подарок сразу

У тебя может быть:
— 25% на любимый чай
— 20% на сыры
или даже сюрприз на кассе!

"Я участвую в акции целый месяц, и она существенно сократила мои ежедневные расходы: только на колбасе и сыре я сэкономила более 500 гривен!" —  делится впечатлениями Ольга, постоянная клиентка ЭКО МАРКЕТ.

null
Акция "Миллион под прикрытием" в супермаркетах ЭКО МАРКЕТ: Фото: ЭКО МАРКЕТ



А Олег, отец маленького Андрюши, рассказывает, что для его сына скретч-карты, которые выдаются на кассах ЭКО МАРКЕТ за любые покупки от 300 грн, превратились в настоящую игру!

"Мой сын стал настоящим фанатом "Миллиона под прикрытием", а мы и не против: нам — скидки, ему — веселье и развлечения".

В сети подчеркивают — сознательно подошли к тому, чтобы сделать национальную акцию геймифицированной, и это действительно показало свои результаты.

"Геймификация — это способ совместить прагматическую экономию с развлечением: когда покупатель получает скретч-карту или крутит виртуальное колесо, он перестает мыслить категориями сухих цифр. Это превращается в игру, а значит — в опыт, который хочется повторить. Именно эмоции, а не проценты скидки, формируют лояльность", — рассказывают в сети супермаркетов.

За время проведения национальной акции сотни тысяч клиентов по всей Украине уже получили свои подарки. А это, считают в ЭКО МАРКЕТ, свидетельствует, что украинцы положительно реагируют на формат, где даже обычная покупка становится элементом игры.

Автор:
Елена Максимова
