"Не ожидал, что будет так приятно...": национальная акция от ЭКО МАРКЕТ продолжается из-за бешеного спроса

Акция "Миллион под прикрытием". Фото: ЭКО МАРКЕТ

Акция "Миллион под прикрытием" в супермаркетах ЭКО МАРКЕТ началась как игра с гарантированными подарками на кассе, а превратилась в настоящий бум среди покупателей: ажиотаж оказался настолько большим, что компания решила продлить акцию до 22 октября — по просьбе самих гостей магазинов.



"Мы видим большой интерес к акции в разных городах страны. Для нас важно, чтобы как можно больше гостей получили возможность воспользоваться преимуществами и получить подарки. Именно поэтому мы и решили продолжить "Миллион под прикрытием", — отмечают в сети.

Механика акции простая:

1. покупай любой товар от 300 грн

2. получай скретч карту на кассе

3. выигрывай гарантированный подарок сразу

У тебя может быть:

— 25% на любимый чай

— 20% на сыры

или даже сюрприз на кассе!



"Я участвую в акции целый месяц, и она существенно сократила мои ежедневные расходы: только на колбасе и сыре я сэкономила более 500 гривен!" — делится впечатлениями Ольга, постоянная клиентка ЭКО МАРКЕТ.

Акция "Миллион под прикрытием" в супермаркетах ЭКО МАРКЕТ: Фото: ЭКО МАРКЕТ





А Олег, отец маленького Андрюши, рассказывает, что для его сына скретч-карты, которые выдаются на кассах ЭКО МАРКЕТ за любые покупки от 300 грн, превратились в настоящую игру!



"Мой сын стал настоящим фанатом "Миллиона под прикрытием", а мы и не против: нам — скидки, ему — веселье и развлечения".



В сети подчеркивают — сознательно подошли к тому, чтобы сделать национальную акцию геймифицированной, и это действительно показало свои результаты.

"Геймификация — это способ совместить прагматическую экономию с развлечением: когда покупатель получает скретч-карту или крутит виртуальное колесо, он перестает мыслить категориями сухих цифр. Это превращается в игру, а значит — в опыт, который хочется повторить. Именно эмоции, а не проценты скидки, формируют лояльность", — рассказывают в сети супермаркетов.

За время проведения национальной акции сотни тысяч клиентов по всей Украине уже получили свои подарки. А это, считают в ЭКО МАРКЕТ, свидетельствует, что украинцы положительно реагируют на формат, где даже обычная покупка становится элементом игры.