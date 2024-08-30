Мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ розігруватиме серед своїх гостей справжнє золото

ЕКО МАРКЕТ. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ вирішила незвичним способом порадувати своїх гостей. В рамках акції, що триватиме з 28 серпня по 22 жовтня, компанія розігруватиме серед своїх гостей справжнє золото.

Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно зробити покупку одним чеком на суму від 300 грн та отримати спеціальну картку*. Додаткові картки надають за кожні наступні 300 грн та за купівлю товарів зі спеціальними позначками. Окрім можливості виграти золото кожна така картка містить гарантовані подарунки.

Читайте також:

Зі слів Віталія Старомінського, заступника Генерального директора ЕКО МАРКЕТ з маркетингу, під час розробки ініціативи команда надихалась українським фольклором.

"Сюжет української казки про курочку рябу та золоте яйце знайомий кожному з нас. Це яскравий образ, який асоціюється у нас з чимось магічним та вірою в диво. То ж ми дещо обіграли цей традиційний сюжет: замість золотих яєць наші гості мають можливість отримати справжнє золото", — коментує ідею акції Віталій.

Також ребрендингу зазнала й сама курочка ряба. Тепер це сучасна ципа, яка має декілька яскравих образів:

Золота Ципа — дарує справжнє золото

Квочка Ципа — турбується, щоб ви завжди були ситі та дарує до 100 гривень знижки на наступні покупки в ЕКО МАРКЕТ

Віща Ципа — знає, що чекає вас у майбутньому і дарує знижки на улюблені товари в ЕКО МАРКЕТ

Техно Ципа — подарує знижку 300 гривень на омріяні гаджети у мережі MOYO

Цаца Ципа — розуміє, що краса врятує світ та дарує додаткову знижку 15% в інтернет-магазині Watsons на категорії декор, обличчя та корейська косметика.

"Сьогодні всі ми емоційно виснажені. І ми сподіваємось, що такого роду активність зможе допомогти нашим гостям хоча б трішки розвіятись та поновити запас внутрішніх сил. Адже всі ми потребуємо хоча б маленької частинки казки в нашому житті, навіть дорослі. Особливо зараз", — резюмує Віталій.

У компанії уточнюють, що кількість карток з головним призом обмежена, і закликають своїх гостей не упустити нагоду отримати справжнє золото за звичайні покупки. Всі деталі акції на сайті ЕКО МАРКЕТ.

*вартість каркти становить 1,99 грн