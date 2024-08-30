Мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ розігруватиме серед своїх гостей справжнє золото

Нестандартний хід: мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ дарує справжнє золото
Мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ вирішила незвичним способом порадувати своїх гостей. В рамках акції, що триватиме з 28 серпня по 22 жовтня, компанія розігруватиме серед своїх гостей справжнє золото.
Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно зробити покупку одним чеком на суму від 300 грн та отримати спеціальну картку*. Додаткові картки надають за кожні наступні 300 грн та за купівлю товарів зі спеціальними позначками. Окрім можливості виграти золото кожна така картка містить гарантовані подарунки.
Зі слів Віталія Старомінського, заступника Генерального директора ЕКО МАРКЕТ з маркетингу, під час розробки ініціативи команда надихалась українським фольклором.
"Сюжет української казки про курочку рябу та золоте яйце знайомий кожному з нас. Це яскравий образ, який асоціюється у нас з чимось магічним та вірою в диво. То ж ми дещо обіграли цей традиційний сюжет: замість золотих яєць наші гості мають можливість отримати справжнє золото", — коментує ідею акції Віталій.
Також ребрендингу зазнала й сама курочка ряба. Тепер це сучасна ципа, яка має декілька яскравих образів:
- Золота Ципа — дарує справжнє золото
- Квочка Ципа — турбується, щоб ви завжди були ситі та дарує до 100 гривень знижки на наступні покупки в ЕКО МАРКЕТ
- Віща Ципа — знає, що чекає вас у майбутньому і дарує знижки на улюблені товари в ЕКО МАРКЕТ
- Техно Ципа — подарує знижку 300 гривень на омріяні гаджети у мережі MOYO
- Цаца Ципа — розуміє, що краса врятує світ та дарує додаткову знижку 15% в інтернет-магазині Watsons на категорії декор, обличчя та корейська косметика.
"Сьогодні всі ми емоційно виснажені. І ми сподіваємось, що такого роду активність зможе допомогти нашим гостям хоча б трішки розвіятись та поновити запас внутрішніх сил. Адже всі ми потребуємо хоча б маленької частинки казки в нашому житті, навіть дорослі. Особливо зараз", — резюмує Віталій.
У компанії уточнюють, що кількість карток з головним призом обмежена, і закликають своїх гостей не упустити нагоду отримати справжнє золото за звичайні покупки. Всі деталі акції на сайті ЕКО МАРКЕТ.
*вартість каркти становить 1,99 грн
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