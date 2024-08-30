Сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ будет разыгрывать среди своих гостей настоящее золото

ЭКО МАРКЕТ. Фото: ЭКО МАРКЕТ

Сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ решила необычным способом обрадовать своих гостей. В рамках акции, которая продлится с 28 августа по 22 октября, компания будет разыгрывать среди своих гостей настоящее золото.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать покупку одним чеком на сумму от 300 грн и получить специальную карточку*. Дополнительные карты предоставляются за каждые следующие 300 грн и за покупку товаров со специальными отметками. Кроме возможности выиграть золото, каждая такая карточка содержит гарантированные подарки.

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По словам Виталия Староминского, заместителя Генерального директора ЭКО МАРКЕТ по маркетингу, при разработке инициативы команда вдохновлялась украинским фольклором.

"Сюжет украинской сказки про курочку рябу и золотое яйцо знаком каждому из нас. Это яркий образ, ассоциирующийся у нас с чем-то магическим и верой в чудо. Так что мы несколько обыграли этот традиционный сюжет: вместо золотых яиц у наших гостей есть возможность получить настоящее золото", — комментирует идею акции Виталий.

Также ребрендинга испытала и сама курочка рябая. Теперь это современная цыпа, которая имеет несколько ярких образов:

Золотой Цып — дарит настоящее золото

Наседка Цыпа — беспокоится, чтобы вы всегда были сыты и дарит до 100 гривен скидки на следующие покупки в ЭКО МАРКЕТ

Вещание Цыпа — знает, что ждет вас в будущем и дарит скидки на любимые товары в ЭКО МАРКЕТ

Техно Ципа — подарит скидку 300 гривен на желанные гаджеты в сети MOYO

Цаца Ципа — понимает, что красота спасет мир и дарит дополнительную скидку 15% в интернет-магазине Watsons на категории декор, лицо и корейская косметика.

"Сегодня все мы эмоционально измождены. И мы надеемся, что такого рода активность сможет помочь нашим гостям хотя бы немного развеяться и восстановить запас внутренних сил. Ведь все мы нуждаемся в хотя бы маленькой частице сказки в нашей жизни, даже взрослых. Особенно сейчас", — резюмирует Виталий.

В компании уточняют, что количество карточек с главным призом ограничено, и призывают своих гостей не упустить возможность получить настоящее золото за обычные покупки. Все детали акции на сайте ЭКО МАРКЕТ .

*стоимость каркты составляет 1,99 грн