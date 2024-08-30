Сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ будет разыгрывать среди своих гостей настоящее золото

Нестандартный ход: сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ дарит настоящее золото
Сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ решила необычным способом обрадовать своих гостей. В рамках акции, которая продлится с 28 августа по 22 октября, компания будет разыгрывать среди своих гостей настоящее золото.
Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать покупку одним чеком на сумму от 300 грн и получить специальную карточку*. Дополнительные карты предоставляются за каждые следующие 300 грн и за покупку товаров со специальными отметками. Кроме возможности выиграть золото, каждая такая карточка содержит гарантированные подарки.
По словам Виталия Староминского, заместителя Генерального директора ЭКО МАРКЕТ по маркетингу, при разработке инициативы команда вдохновлялась украинским фольклором.
"Сюжет украинской сказки про курочку рябу и золотое яйцо знаком каждому из нас. Это яркий образ, ассоциирующийся у нас с чем-то магическим и верой в чудо. Так что мы несколько обыграли этот традиционный сюжет: вместо золотых яиц у наших гостей есть возможность получить настоящее золото", — комментирует идею акции Виталий.
Также ребрендинга испытала и сама курочка рябая. Теперь это современная цыпа, которая имеет несколько ярких образов:
- Золотой Цып — дарит настоящее золото
- Наседка Цыпа — беспокоится, чтобы вы всегда были сыты и дарит до 100 гривен скидки на следующие покупки в ЭКО МАРКЕТ
- Вещание Цыпа — знает, что ждет вас в будущем и дарит скидки на любимые товары в ЭКО МАРКЕТ
- Техно Ципа — подарит скидку 300 гривен на желанные гаджеты в сети MOYO
- Цаца Ципа — понимает, что красота спасет мир и дарит дополнительную скидку 15% в интернет-магазине Watsons на категории декор, лицо и корейская косметика.
"Сегодня все мы эмоционально измождены. И мы надеемся, что такого рода активность сможет помочь нашим гостям хотя бы немного развеяться и восстановить запас внутренних сил. Ведь все мы нуждаемся в хотя бы маленькой частице сказки в нашей жизни, даже взрослых. Особенно сейчас", — резюмирует Виталий.
В компании уточняют, что количество карточек с главным призом ограничено, и призывают своих гостей не упустить возможность получить настоящее золото за обычные покупки. Все детали акции на сайте ЭКО МАРКЕТ .
*стоимость каркты составляет 1,99 грн
Читайте Новини.LIVE!