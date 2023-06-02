Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

Волонтери благодійного фонду. Фото: Благодійний Фонд Вадима Столара

Благодійний фонд Вадима Столара у квітні 2023 року організував конкурс для громадських організацій, запрошуючи їх до участі в грантовій програмі загальним обсягом 1 мільйон гривень. Основною метою програми була підтримка військових, які були поранені, боронячи батьківщину, та допомога українцям, які постраждали від війни.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Деталі про підсумки конкурсу

За підсумками конкурсу переможцями стали проєкти, спрямовані на реабілітацію українських захисників та створення центрів їх фізичного та психологічного відновлення.

Проте з понад 100 отриманих заявок майже 70% стосувалися передачі продуктових наборів для допомоги постраждалим від війни. Відтак, поза межами конкурсу Вадим Столар запропонував команді Фонду надати допомогу у вигляді продуктів окремим організаціям. Ця пропозиція була успішно реалізована.

Волонтери Благодійного Фонду Вадима Столара. Фото: пресслужба Благодійного фонду

Вадим Столар підкреслив необхідність підтримки тих організацій, які допомагають людям в скрутні часи

"Фонд розпочав новаторську справу, ініціювавши конкурс на надання коштів громадським організаціям у якості грантової підтримки. Нашою першочерговою метою було забезпечення фінансової підтримки організаціям, здатним надати допомогу пораненим військовослужбовцям і цивільним особам, які постраждали від війни. Ми таким чином прагнули розширити наші зусилля з підтримки українців, розвиваючи співпрацю з іншими благодійними та громадськими організаціями. Визнаючи, що численні фонди в Україні мають розвинені мережі, матеріально-технічні можливості та команди волонтерів, ми були готові підставити плече та запропонувати нашу підтримку їхнім ініціативам.

Після запуску грантової програми ми були приголомшені реакцією, отримавши фактично одразу понад 100 заявок. Серед поданих проєтів ми помітили панівну тенденцію, де значний акцент зроблено на реабілітацію військових та надання продовольчої допомоги громадянам. Зрештою, серед проєктів, пов’язаних із відновленням військовослужбовців після поранень, і було обрано переможців, які отримали від Фонду 1 000 000 гривень.

Тим не менш, ми не могли спокійно проігнорувати той факт, що понад дві третини заявок стосувалися гострої проблеми продовольчої допомоги вимушено переміщеним особам (ВПО) та іншим громадянам, які постраждали в результаті російської агресії. У зв’язку з цим я запропонував, а команда щиро підтримала, ідею надання продовольчої допомоги громадським організаціям, які подавали заявки на грантовий конкурс, але не пройшли.

Я твердо вірю у важливість підтримки таких громадських ініціатив, особливо в ці складні часи. У результаті ми продовжуватимемо наші зусилля в цій сфері, роблячи позитивний вплив на громаду. Ці поточні проєкти відображають наше прагнення підтримувати українців у біді, і ми залишаємось відданими цій справі", — підкреслив засновник Благодійного фонду — Вадим Столар.

Куди відправили благодійну допомогу

У Фонді Вадима Столара назвали регіони, до яких попрямувала продуктова допомога

"Без сумніву ми не могли проігнорувати прохання благодійних організацій, які шукають продовольчої допомоги для нужденних. Тому ми з ентузіазмом сприйняли пропозицію Вадима Столара, засновника нашого фонду. І на цю мить волонтери вже роздали понад 5000 продуктових наборів численним громадським організаціям, які працюють у Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Київській областях. Ми залишаємося непохитними у своїй відданості підтримці кожного, хто до нас звертається, усвідомлюючи важливість такої допомоги в ці непрості часи", – зазначила волонтер Фонду Наталія Приходько.

Як зазначається, до переліку організацій, яким було надано допомогу від Фонду Вадима Столара, увійшли:

БО "Благодійний фонд "Патріот Чернігівщини"

Житомирська міська дитяча громадська організація "Все робимо самі"

ГО "Флокс"

ГО "Фонд підтримки місцевого розвитку"

БО "Благодійний фонд "Майбутнє будуємо разом"

ГО "Даруй добро Україна"

БО "Благодійний фонд "Мамині обійми"

БО "Благодійний фонд "ЮАКОМ"

БО "Запорізький благодійний фонд "Єврейський общинний центр Мазаль ТОВ"

ГО "Волонтери Запорізького краю"

ГО "Небайдужі люди"

БО "Благодійний фонд "Карітас-Київ"

Волонтери Фонду Вадима Столара. Фото: пресслужба Благодійного фонду

У ГО, які одержали підтримку від Фонду Вадима Столара, планують подальшу співпрацю і в інших проєктах

Євген Кудряшов, представник БФ "Карітас-Київ", висловив задоволення грантовою програмою, ініційованою Фондом Вадима Столара, яка призвела до цінного зв’язку та плідної співпраці. Це партнерство дозволило їм виконати значну кількість заявок на продуктові набори від бенефіціарів Карітас-Київ.

Волонтери Благодійного фонду Вадима Столара. Фото: пресслужба Благодійного фонду

При цьому, за словами пана Кудряшова, плани щодо майбутньої співпраці виходять за межі лише надання гуманітарної допомоги, охоплюючи низку різноманітних заходів.

"Виходячи з розуміння, що власних ресурсів інколи недостатньо, партнерство з Фондом Вадима Столара дозволяє поширювати допомогу на більшу кількість людей і спільно вирішувати потреби вимушено переміщених осіб та всіх, хто шукає їх підтримки", — наголосив Євген Кудряшов.

Нагадаємо, що перед початком конкурсу на отримання грантів Фонд Вадима Столара провів опитування цільової аудиторії, щоб визначити основні напрями фокусування проєктів. За його результатами й були визначені наступні ключові тематики: