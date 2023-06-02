Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

Волонтеры благотворительного фонда. Фото: Благотворительный Фонд Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара в апреле 2023 организовал конкурс для общественных организаций, приглашая их к участию в грантовой программе общим объемом 1 миллион гривен. Основной целью программы была поддержка военных, раненых, защищая родину, и помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Детали об итогах конкурса

По итогам конкурса победителями стали проекты, направленные на реабилитацию украинских защитников и создание центров их физического и психологического обновления.

Однако из более чем 100 полученных заявок почти 70% касались передачи продуктовых наборов для помощи пострадавшим от войны. Следовательно, вне конкурса Вадим Столар предложил команде Фонда оказать помощь в виде продуктов отдельным организациям. Это предложение было успешно реализовано.

Волонтеры Благотворительного Фонда Вадима Столара. Фото: пресс-служба Благотворительного фонда

Вадим Столар подчеркнул необходимость поддержки тех организаций, которые помогают людям в трудные времена

"Фонд начал новаторское дело, инициировав конкурс на предоставление средств общественным организациям в качестве грантовой поддержки. Нашей первоочередной целью было обеспечение финансовой поддержки организациям, способным оказать помощь раненым военнослужащим и пострадавшим от войны гражданским лицам. Мы таким образом стремились расширить наши усилия по поддержке украинцев, развивая сотрудничество с другими благотворительными и общественными организациями, признавая, что многочисленные фонды в Украине имеют развитые сети, материально-технические возможности и команды волонтеров, мы готовы подставить плечо и предложить нашу поддержку их инициативам.

После запуска грантовой программы мы были ошеломлены реакцией, получив практически сразу более 100 заявок. Среди представленных проектов мы заметили господствующую тенденцию, где значительный акцент сделан на реабилитацию военных и оказание продовольственной помощи гражданам. В конце концов, среди проектов, связанных с восстановлением военнослужащих после ранений, были избраны победители, получившие от Фонда 1 000 000 гривен.

Тем не менее, мы не могли спокойно проигнорировать тот факт, что более двух третей заявок касались острой проблемы продовольственной помощи вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) и другим гражданам, пострадавшим в результате российской агрессии. В связи с этим я предложил, а команда искренне поддержала идею оказания продовольственной помощи общественным организациям, которые подавали заявки на грантовый конкурс, но не прошли.

Я твердо верю в важность поддержки таких общественных инициатив, особенно в эти трудные времена. В результате мы будем продолжать наши усилия в этой сфере, оказывая положительное влияние на общину. Эти текущие проекты отражают наше стремление поддерживать украинцев в беде, и мы остаемся преданными этому делу" , — подчеркнул основатель Благотворительного фонда — Вадим Столар.

Куда отправили благотворительную помощь

В Фонде Вадима Столара назвали регионы, в которые направилась продуктовая помощь

"Без сомнения, мы не могли проигнорировать просьбы благотворительных организаций, которые ищут продовольственной помощи для нуждающихся. Поэтому мы с энтузиазмом восприняли предложение Вадима Столара, основателя нашего фонда. И на этот момент волонтеры уже раздали более 5000 продуктовых наборов многочисленным общественным организациям, которые работают , Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. Мы остаемся непоколебимыми в своей приверженности поддержке каждого, кто к нам обращается, осознавая важность такой помощи в эти непростые времена", — отметила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Как отмечается, в список организаций, которым была оказана помощь от Фонда Вадима Столара, вошли:

БУ "Благотворительный фонд "Патріот Чернигівщины"

Житомирская городская детская общественная организация "Все робимо самі"

ОО "Флокс"

ОО "Фонд підтримки місцевого розвитку"

БУ "Благотворительный фонд "Майбутнє будуємо разом"

ОО "Даруй добро Україна"

БУ "Благотворительный фонд "Мамині обійми"

БУ "Благотворительный фонд "ЮАКОМ"

БО "Запорізький благодійний фонд "Єврейський общинний центр Мазаль ООО"

ОО "Волонтеры Запорожского края"

ОО "Небайдужі люди"

БУ "Благотворительный фонд "Карітас-Київ"

Волонтеры Фонда Вадима Столара. Фото: пресс-служба Благотворительного фонда

В ОО, получившие поддержку от Фонда Вадима Столара, планируют дальнейшее сотрудничество и в других проектах.

Евгений Кудряшов, представитель БФ "Каритас-Киев", выразил удовлетворение грантовой программой, инициированной Фондом Вадима Столара, приведшей к ценной связи и плодотворному сотрудничеству. Это партнерство позволило им выполнить значительное количество заявок на продуктовые наборы от бенефициаров "Каритас-Киев".

Волонтеры Благотворительного фонда Вадима Столара. Фото: пресс-служба Благотворительного фонда

При этом, по словам г-на Кудряшова, планы по будущему сотрудничеству выходят за пределы только предоставления гуманитарной помощи, охватывая ряд различных мероприятий.

"Исходя из понимания, что собственных ресурсов иногда недостаточно, партнерство с Фондом Вадима Столара позволяет распространять помощь на большее количество людей и совместно решать потребности вынужденно перемещенных лиц и всех, кто ищет их поддержку", — подчеркнул Евгений Кудряшов.

Напомним, что перед началом конкурса на получение грантов Фонд Вадима Столара провел опрос целевой аудитории, чтобы определить основные направления фокусировки проектов. По его результатам и были определены следующие ключевые темы: