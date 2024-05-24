Новий найдешевший фліп-смартфон Blackview HERO 10 з двома екранами з'явився на AliExpress!

Телефон Blackview HERO 10

Blackview, новаторський технологічний бренд, що спеціалізується на смарт-пристроях, запускає свій перший розкладний смартфон, Blackview HERO 10, який позиціонується як найдешевший у світі складаний телефон, що демократизує розкладні телефони. Завдяки 108-мегапіксельній камері та Android Dynamic Island, динамічному режиму Live View, він перевершує всі очікування у своїй ціновій категорії, відкриваючи можливості для нового стилю життя зі складним двоекранним смартфоном, який не має аналогів.

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Міцний, складаний екран з комфортним переглядом

Blackview HERO 10 оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм з високою роздільною здатністю 2560x1080. Завдяки сертифікації TÜV SÜD Low Blue Light та ШІМ-регулюванню яскравості 1920 Гц, він забезпечує комфортний перегляд, особливо в умовах недостатнього освітлення.

Переваги смартфону Blackview HERO 10.

Розроблений у корпусі типу "розкладачка", він оснащений функцією Split View, що дозволяє користувачам виконувати кілька завдань одночасно.

Завдяки використанню ультратонкого скла (UTG) та провідного в галузі шарніра у формі краплі води, що забезпечує легке згинання та міцність, Blackview HERO 10 має глибину згину менше 0,17 мм, що гарантує майже повну відсутність складок. Окрім того, його основний дисплей витримує 250 000 згинів, що гарантує термін служби близько 15 років.

Переваги складного екрану.

Екран Smart Cover Screen слугує швидким доступом до основних функцій, від сповіщень до повторного набору виклику тощо, а також видошукачем для чіткіших селфі за допомогою 108-мегапіксельної камери.

Перша 108-мегапіксельна фліп-камера для фіксування краси

Blackview HERO 10 може вільно знімати під кутами від 30 до 150 градусів, що відкриває більше можливостей для творчості у зйомці.

Переваги камери нового Blackview HERO 10

Спеціальний режим камери FlexForm дозволяє користувачам фіксувати кожну мить і демонструвати індивідуальність з різних ракурсів, без штатива і навіть без рук; він також забезпечує ретро-стиль зйомки, схожий на DV, що ідеально підходить для відеоблогів.