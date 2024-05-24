Новый самый дешевый флип-смартфон Blackview HERO 10 с двумя экранами появился на AliExpress!

Телефон Blackview HERO 10

Blackview, новаторский технологический бренд, специализирующийся на смарт-устройствах, запускает свой первый раскладной смартфон, Blackview HERO 10, позиционирующийся как самый дешевый в мире складной телефон, демократизирующий раскладные телефоны. Благодаря 108-мегапиксельной камере и Android Dynamic Island, динамическому режиму Live View, он превосходит все ожидания в своей ценовой категории, открывая возможности для нового образа жизни со сложным двухэкранным смартфоном, не имеющим аналогов.

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Прочный, складной экран с комфортным просмотром

Blackview HERO 10 оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким разрешением 2560x1080. Благодаря сертификации TÜV SÜD Low Blue Light и ШИМ-регулировке яркости 1920 Гц он обеспечивает комфортный просмотр, особенно в условиях недостаточного освещения.

Преимущества смартфона Blackview HERO 10

Разработанный в корпусе типа "раскладушка", он оснащен функцией Split View, позволяющей пользователям выполнять несколько задач одновременно.

Благодаря использованию ультратонкого стекла (UTG) и проводящего в области шарнира в форме капли воды, обеспечивающей легкую гибкость и прочность, Blackview HERO 10 имеет глубину изгиба менее 0,17 мм, что гарантирует почти полное отсутствие складок. Кроме того, его основной дисплей выдерживает 250 000 изгибов, что гарантирует срок службы около 15 лет.

Достоинства складного экрана

Экран Smart Cover Screen служит быстрым доступом к основным функциям, от оповещений до повторного набора вызова и т.п., а также видоискателем для более четких селфи с помощью 108-мегапиксельной камеры.

Первая 108-мегапиксельная флип-камера для фиксирования красоты

Blackview HERO 10 может снимать свободно под углами от 30 до 150 градусов, что открывает больше возможностей для творчества в съемке.

Преимущества камеры нового Blackview HERO 10

Специальный режим камеры FlexForm позволяет пользователям фиксировать каждое мгновение и демонстрировать индивидуальность с разных ракурсов, без штатива и даже без рук; он также обеспечивает ретро-стиль съемки, похожий на DV, идеально подходящий для видеоблогов.