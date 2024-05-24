Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Новый самый дешевый флип-смартфон Blackview HERO 10 с двумя экранами появился на AliExpress! arrow

Новый самый дешевый флип-смартфон Blackview HERO 10 с двумя экранами появился на AliExpress!

24 мая 2024 13:33
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Новый самый дешевый флип-смартфон Blackview HERO 10 с двумя экранами появился на AliExpress!
Телефон Blackview HERO 10
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Blackview, новаторский технологический бренд, специализирующийся на смарт-устройствах, запускает свой первый раскладной смартфон, Blackview HERO 10, позиционирующийся как самый дешевый в мире складной телефон, демократизирующий раскладные телефоны. Благодаря 108-мегапиксельной камере и Android Dynamic Island, динамическому режиму Live View, он превосходит все ожидания в своей ценовой категории, открывая возможности для нового образа жизни со сложным двухэкранным смартфоном, не имеющим аналогов.

Теперь приобрести новинку можно на AliExpress по ссылке. Что особенного в новом Blackview HERO 10 — читайте в материале.

Читайте также:

Прочный, складной экран с комфортным просмотром

Blackview HERO 10 оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким разрешением 2560x1080. Благодаря сертификации TÜV SÜD Low Blue Light и ШИМ-регулировке яркости 1920 Гц он обеспечивает комфортный просмотр, особенно в условиях недостаточного освещения.

Новый самый дешевый флип-смартфон Blackview HERO 10 с двумя экранами появился на AliExpress! - фото 1
Преимущества смартфона Blackview HERO 10

Разработанный в корпусе типа "раскладушка", он оснащен функцией Split View, позволяющей пользователям выполнять несколько задач одновременно.

Благодаря использованию ультратонкого стекла (UTG) и проводящего в области шарнира в форме капли воды, обеспечивающей легкую гибкость и прочность, Blackview HERO 10 имеет глубину изгиба менее 0,17 мм, что гарантирует почти полное отсутствие складок. Кроме того, его основной дисплей выдерживает 250 000 изгибов, что гарантирует срок службы около 15 лет.

Новый самый дешевый флип-смартфон Blackview HERO 10 с двумя экранами появился на AliExpress! - фото 2
Достоинства складного экрана

Экран Smart Cover Screen служит быстрым доступом к основным функциям, от оповещений до повторного набора вызова и т.п., а также видоискателем для более четких селфи с помощью 108-мегапиксельной камеры.

Первая 108-мегапиксельная флип-камера для фиксирования красоты

Blackview HERO 10 может снимать свободно под углами от 30 до 150 градусов, что открывает больше возможностей для творчества в съемке.

Новый самый дешевый флип-смартфон Blackview HERO 10 с двумя экранами появился на AliExpress! - фото 3
Преимущества камеры нового Blackview HERO 10

Специальный режим камеры FlexForm позволяет пользователям фиксировать каждое мгновение и демонстрировать индивидуальность с разных ракурсов, без штатива и даже без рук; он также обеспечивает ретро-стиль съемки, похожий на DV, идеально подходящий для видеоблогов.

телефоны
гаджеты
технологии
смартфон
AliExpress

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра